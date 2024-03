‘Smile for Children’, all’Ospedale dei Bambini doni pasquali per i più piccoli

Smart Tv, frigoriferi da camera, estrattori per la frutta insieme ad una fornitura di arance di Ribera, una consolle giochi Nintendo, una nuova area giochi interamente allestita e uova di Pasqua per i piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale Di Cristina sono stati donati oggi dai fondatori del progetto Smile for Children, i consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja, frutto di un evento benefico organizzato a Palermo.

“Quella di oggi è per noi una giornata di gioia e di speranza che ricorderemo per tutta la vita. La consegna di questi doni è il risultato del ricavato raccolto con l’evento benefico organizzato nell’ambito del progetto ‘Smile for Children’ e per la cui straordinaria riuscita ringraziamo tutti gli sponsor, i partecipanti e i numerosi donatori” queste le parole dei consiglieri comunali di Palermo, Domenico Bonanno e Viviana Raja.

“Un progetto che ha visto nel 2018 celebrarsi la sua prima edizione e che ogni anno cresce sempre di più ed è ormai una realtà solida. Questa iniziativa, nata con l’obiettivo di donare un sorriso ai piccoli meno fortunati della città, ha anche l’obiettivo di creare rete e sinergie virtuose tra cittadinanza, associazioni ed istituzioni, affinché donazioni ed eventi benefici non siano fini a se stessi ma strumenti per sensibilizzare la cittadinanza e far sentire la cosa pubblica come qualcosa di tutti. Obiettivo pienamente raggiunto” concludono “e di questo siamo felici ed orgogliosi”.

