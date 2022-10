SONICS in TOREN creato e diretto da Alessandro Pietrolini dal 14 al 16 TEATRO OLIMPICO – Roma

Torna nei teatri italiani e per la prima volta a Roma, SONICS in TOREN, il successo europeo della compagnia di acrobati volanti SONICS, definita dal Ministero della Cultura “eccellenza italiana nel mondo”.

Presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo, forte di quell’incredibile esperienza umana ed artistica, SONICS in TOREN è un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di felicità, passione e speranza.

Sul palco le immagini raccontano di un mondo in bianco e nero che si tramuterà in un mondo pieno di colore e stupore. Si susseguono acrobazie, danze aeree, visioni incredibili e giochi di luce in una scenografia sempre cangiante che ad ogni quadro muta cambiando composizione, forma e colore e ci consegna immagini sempre nuove e sorprendenti.

LO SPETTACOLO

“SONICS in TOREN” rappresenta per la compagnia un ritorno alle origini: dopo il felice incontro tra testo teatrale e gesto acrobatico sperimentato negli spettacoli precedenti “STEAM” e “DUUM” (ospiti del Teatro Olimpico nelle scorse stagioni), i Sonics si concentrano ora sulla sperimentazione acrobatica, atletica e visuale dei performer.

Lo spettacolo suggerisce una riflessione: tutta la magia e l’emozione che il colore è in grado di creare si perdono man mano che l’essere umano diventa adulto. Sul palco si dipana la storia di un uomo che, intrappolato nella sua routine, vive una vita in “bianco e nero”, oramai incapace di cogliere le mille e colorate sfumature della realtà. Basterà per un attimo capovolgere il proprio punto di vista ed ecco che subito si scivolerà in un mondo di colore e stupore. Sul palco cominciano a succedere cose incredibili mentre le emozioni prendono forma nei giochi di luce e nelle danze aeree degli acrobati.

Il segreto di SONICS in TOREN è cominciare a guardare la vita con occhi diversi … solo in quel modo il bianco si rivelerà per quello che è in realtà, ovvero la somma di tutti i colori !

NOTE DI REGIA

“TOREN è una sorta di “Torre” dalle mille sfumature, dove si racchiudono le esperienze e le avventure delle nostre vite, che la nostra memoria ha gelosamente custodito in attesa che qualcuno tornasse a riprendersele” dichiara Alessandro Pietrolini, direttore dei SONICS.

I ricordi scorrono veloci, sono imprevedibili e mutevoli, dipendono dai nostri stati d’animo: nello spettacolo tutto questo si materializza nella scenografia ad elastici presente in scena, che ad ogni quadro cambia composizione forma e colore, consegnandoci immagini sempre diverse.

LA COMPAGNIA

Definiti dal Ministero della Cultura italiana “eccellenza italiana nel mondo”, i Sonics sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, nata e operante a Torino.

Dal 2001, anno della loro nascita, con i loro spettacoli (9 produzioni attualmente all’attivo) si sono esibiti in tutto il mondo tra teatri, festival e grandi eventi mediatici e sportivi.

Coniugano da sempre gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo.

Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appesi ad autogrù, americane o al graticcio di un teatro.

Giorno per giorno, nel Sonics Creative Lab, situato a pochi chilometri da Torino, si costruisce, grazie ad un solido e affiatato gioco di squadra fatto di passione, sacrifici e soddisfazioni, il sogno di un gruppo di persone e la solidità di un nome oramai apprezzato in tutto il mondo.

Programmazione

14 Ottobre 2022 ore 20:30

15 Ottobre 2022 ore 17:30 e 20:30

16 Ottobre 2022 ore 17:30

Prezzi biglietti da 16 € a 39 €

Prodotto e distribuito da Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi

