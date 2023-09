Sottoscrizione protocollo di intesa “Mille occhi sulla città”

“La firma del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, che coinvolge gli istituti di vigilanza privata, va nella direzione di uno degli obiettivi fissati dall’amministrazione in tema di aumento dei livelli di sicurezza in città e riguarda quello di potenziare e complementare le forze di controllo sul territorio e ringrazio il Ministero dell’Interno e la Prefettura per aver proposto la firma di questo accordo.

Il secondo obiettivo che si prefigge l’amministrazione è quello di concorrere, secondo le proprie funzioni, al lavoro e alla pianificazione che avviene nel corso del Comitato provinciale di ordine e sicurezza in Prefettura. Infine, la terza linea di intervento è quella di affidarci sempre di più ai controlli attraverso tecnologie e sistemi avanzati di monitoraggio e questa è la prospettiva della Control Room al Comando della Polizia municipale, per la quale venerdì sarà avviata la sperimentazione e che sarà operativamente a regime nelle prime settimane del prossimo anno. Non sfuggirà il fatto che Palermo non sia in cima alla classifica dei centri più pericolosi in Italia, ma, da quinta città d’Italia, è collocata oltre la trentesima posizione. La Control Room e il protocollo firmato oggi, e proposto su scala nazionale, rappresentano parte dell’impegno che stiamo adottando per aumentare la percezione della sicurezza dei cittadini e lo vogliamo fare sulla base di misure articolate proprio sui tre obiettivi appena citati”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha firmato con il Prefetto Cucinotta, il Questore Laricchia e i rappresentanti degli istituti di vigilanza privata il protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”.

