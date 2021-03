Stamani ennesima missione palermitana all’Ass.to regionale Infrastrutture del Sindaco Giacomo Tranchida, insieme all’Ass.re Giuseppe Pellegrino.

All’incontro con l’Assessore reg.le on. Falcone era presente anche il Sindaco di Marsala Grillo ed l’ing Capo del Genio Civile di Trapani, Caruso.

In detta occasione, anche a firma dei Sindaci di Paceco e Marsala, il primo cittadino di Trapani ha formalmente candidato a finanziamento presentando lo studio di fattibilità per 3,5 milioni € il “percorso naturalistico costiero Ciclopedonale volto alla valorizzazione del paesaggio marino dei territori delle frazioni sud del Comune di Trapani, Paceco e Marsala” (ad opera dell’arch. Giovanni Nuzzo incaricato dall’A.C. di Trapani) che partendo da Trapani, a proseguo della ciclabile ex Provincia, consente il ricongiungimento con quella di Marsala, attraversando Nubia (Paceco), e prevedendo anche collegamenti nel demanio marino attraverso piattaforme galleggianti, regalando scorci panoramici di rara bellezza paesaggistica lungo la costa sud del mare trapanese, a ridosso delle più belle riserve naturalistiche della Sicilia.

Come per il progetto di riqualificazione della Strada Provinciale 21, Trapani – Marsala, peraltro già in fase avanzata di progettazione a cura del Genio Civile di Trapani con il contributo dei Comuni di Trapani, Paceco e Marsala oltre che del Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Trapani, per un investimento di circa 11,5 milioni di €, anche per la candidata ciclopedonale l’Ass.re Falcone ha dato disposizioni per l’approntamento a breve del contratto di programma. Progettualità da finanziarsi da parte del governo della Regione nell’ambito della rimodulazione dei fondi residui.

Interlocuzione serrata con il governo della Regione, poi, circa la candidatura progettuale per la cosiddetta Metropolitana di superficie che vede nel comune di Marsala il capofila, condivisa da tutti i Comuni del comprensorio d’interesse. Per ulteriori approfondimenti, anche ai fini del superamento-ammodernamento dei numerosi passaggi a livello, si passerà adesso ad una sede tecnica che necessariamente deve prevedere il coinvolgimento di F.S. oltre che l’eventuale ed opportuna interlocuzione romana.

Com. Stam.