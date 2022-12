SPAZIO AZZURRI – AL VIA LA CAMPAGNA TESSERAMENTO FCI 2023

Parte ufficialmente la Campagna Tesseramento 2023 della Federazione Ciclistica Italiana, un progetto che ha l’obiettivo di accrescere il bacino di utenza federale e fidelizzare il maggior numero possibile di ciclisti e appassionati. Una campagna dinamica, ravvivata di mese in mese grazie a contenuti differenziati in base al target di riferimento e grazie al supporto di testimonial dal mondo del ciclismo azzurro (e non solo).

Il ciclismo è uno sport tra i più diffusi a livello nazionale, anche grazie alla sua versatilità che permette di praticarlo in molti modi, da quello agonistico a quello semplicemente amatoriale, passando anche per le possibilità legate al mondo del turismo. Per molti una passione, uno svago e una competizione con gli amici e con sé stessi, per altri un modo come un altro per tenersi in forma godendo delle bellezze del territorio. Per altri ancora una vera e propria carriera. Per praticarlo in modo sicuro e continuativo risulta utile tesserarsi alla Federazione Ciclistica Italiana, entrando così a far parte di “Spazio Azzurri”.

Sono tanti i motivi per cui conviene tesserarsi per la Federazione Ciclistica Italiana. Prima di tutto, se è vero (com’è vero) che ogni sport possiede un linguaggio e una cultura comuni, allora soltanto facendo parte di una delle community sportive più grandi d’Italia si può vivere pienamente lo sport che amiamo, restando sempre aggiornati su gare, manifestazioni, iniziative, regolamenti e innovazioni tecniche. Ma tesserarsi conviene anche perché si può godere una serie di vantaggi che non riguardano solo la pratica sportiva: con la tessera (che ha validità annuale) si ha diritto ad una copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi per tutti gli incidenti che possono derivare nell’uso della bicicletta sia in gara che in allenamento. Ma anche una serie di convenzioni valide per chi è in possesso della tessera.

Il presidente Cordiano Dagnoni: “Questa nuova campagna dimostra la volontà da parte della Federazione di impegnarsi affinché aumentino i tesserati. Il ciclismo fa bene non solo come sport: è un toccasana per la salute, per le nostre città e per l’ambiente. Il nostro obiettivo è spiegare che con la tessera federale si possono ottenere maggiori tutele ed anche nuove convenzioni dedicate. Vogliamo potenziare il trend positivo degli ultimi due anni e ringrazio tutti i testimonial che hanno offerto la loro immagine per aiutarci in questa operazione. Invito tutti a tesserarsi”.

Tutte le info sono presenti sul sito federale a questo link: CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023

