Spettatore, il nuovo singolo che annuncia il ritorno di Pietro Berselli e l’uscita del suo nuovo album Evidentemente No, fuori per Dischi Sotterranei. Un nuovo capitolo per il cantautore di stanza a Brescia ma ancora fedele alla scena padovana che ci racconta, con il suo inconfondibile e timido cantautorato rock, come si vive la vita da spettatore.

Ogni tanto sento di non avere il minimo controllo su quello che mi succede attorno, sembra che tutto mi passi davanti agli occhi ai 300 km/h mentre io sono lì a guardare, fermo, come davanti ad uno schermo. Forse è anche dovuto al fatto che il tempo che passo davanti allo schermo è sempre di più, ma “Spettatore” parla proprio di questo: la vita come uno show surreale in cui partecipo solo in quanto spettatore e non di certo come protagonista

BIO:

Spera di non essere stucchevole. Viene da Brescia ma ha un passato anche Padovano, insomma sta lì all’altezza della A4, nella nebbia. Pubblica un disco nel 2016, “Orfeo l’ha fatto apposta”, un concept album di canzoni un po’ depre e passivo aggressive che non nascondono un amore per la scena indipendente e non degli anni novanta. Nel 2021 esce un nuovo disco “Evidentemente no” un nome che spera di non essere un programma ma semplicemente un pensiero disilluso, sincero e quotidiano.

