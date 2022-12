“Stella a capo di McLaren F1 esempio per tutto il motorsport umbro”

La Delegazione Regionale ACI Sport dopo la nomina a Team Principal dell’ingegnere orvietano

Perugia. “Andrea Stella a capo del team McLaren in Formula 1 deve essere un esempio e nel contempo un orgoglio per tutto il motorsport umbro.” Così la Delegazione Regionale ACI Sport Umbria ha accolto la notizia della nomina dell’ingegnere orvietano a Team Principal della McLaren F1, una delle squadre più prestigiose e vincenti della storia, per la quale Stella già ricopriva il ruolo di Executive Director dopo la precedente militanza in Ferrari.

“Andrea –proseguono il presidente del comitato regionale ACI Ruggero Campi e il fiduciarioFederico Giulivi– è una persona e un professionista mai fuori dalle righe che attraverso il lavoro, l’applicazione e la competenza ha saputo raggiungere traguardi sempre più autorevoli, senza dimenticare le proprie radici qui in Umbria, nella sua Orvieto in particolare, alla quale è legato anche per via della vicinanza con la Cronoscalata della Castellana che proprio Orvieto ospita e organizza ogni anno. Davvero è un esempio da seguire e ora sarà in prima linea nella gestione del team McLaren in Formula 1. Ci congratuliamo con lui e gli auguriamo un buon lavoro in vista delle nuove sfide che lo attendono.”

ACI Sport Delegazione Umbria

