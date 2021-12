SU.PRE.ME. aderisce alla RUN FOR AID corsa contro discriminazione – Aidone (EN)

Progetto su.pre.me. (lotto 2 – Caltanissetta ed Enna) ha aderito alla “RUN FOR AID”,

Alla manifestazione “RUN FOR AID”, la corsa solidale contro la discriminazione per promuovere la cultura della pace e del dialogo che si svolgerà domenica 5 dicembre ad Aidone (EN), ha aderito anche il progetto SU.PRE.ME. (co-finanziato dall’Unione Europea, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana), in corso di svolgimento dal 6 settembre scorso in diversi Comuni della provincia di Caltanissetta e di Enna.

L’evento è organizzato dai progetti SAI di Aidone, Piazza Armerina, Ragusa e Villarosa con la partecipazione dei migranti di tutti i rispettivi centri di accoglienza “per favorire il rispetto reciproco e il fair play”.

Sarà presente una rappresentanza dell’ASD Don Bosco 2000 e di giovani diversamente abili che forniranno testimonianze sulle tematiche della diversità, per mandare un forte messaggio contro ogni forma di discriminazione.

E’ un percorso adatto a tutte le età. La partecipazione è gratuita. L’appuntamento è alle ore 9.30, presso il campo sportivo “Malaponti” di Aidone, dove sarà presente l’equipe multidisciplinare del progetto SU.PRE.ME. (LOTTO 2 – Caltanissetta ed Enna) con il proprio camper attrezzato, per sensibilizzare la popolazione straniera soggiornante regolarmente sul territorio e presente in insediamenti informali, alla conoscenza di informazioni base sulla salute e sulla sanità, al fine di agevolare il loro accesso ai servizi sanitari in maniera informata e consapevole. Durante l’azione informativa la stessa equipe si occuperà di distribuire ai beneficiari un kit igienico sanitario e materiale informativo riportante i riferimenti e la mappatura dei servizi sanitari territoriali.

