Superbonus: Giammanco, “Emendamenti per 3 cessioni e niente condizionalita’ per unifamiliari”

“Il Superbonus è uno strumento che ha contribuito a fare ripartire l’economia per cui occorre mantenerlo con i dovuti correttivi e attivando i necessari controlli per evitare le truffe.

Per questo ho presentato due emendamenti al Decreto sostegni ter con i quali chiedo di consentire la cessione del credito fino a tre volte e di prorogare il superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari senza la condizionalità di completare per almeno il 30 per cento i lavori di ristrutturazione entro il 30 giugno.” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di FI in Senato.

“Giusto apportare correttivi alle norme per scoraggiare chi è in malafede ma a pagarne le spese non possono essere cittadini, lavoratori e imprese che anche grazie a questa misura hanno ricominciato a vedere la luce in fondo al tunnel” conclude Giammanco.

