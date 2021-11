Tajani a Mazara per la convention di Forza Italia: “Dalla Sicilia un messaggio forte che ci spinge a fare ancora di più”

Sono già a Mazara del Vallo i leader nazionali di Forza Italia per partecipare alla convention “La nostra Forza”. Il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il presidente del gruppo azzurro alla Camera dei Deputati, Paolo Barelli e il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli enti locali, nel pomeriggio saranno protagonisti, insieme ai parlamentari nazionali dei prossimi panel in programma oggi e domani.

Si parlerà delle politiche di Forza Italia in Parlamento ma anche dell’evoluzione della destra in Italia con un interessante excursus storico dal congresso di Fiuggi ad oggi al quale parteciperà anche il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. “Siamo soddisfatti, vogliamo avere ancora più consensi e questo ci spinge a fare ancora di più. Mi pare che l’iniziativa di questa tre giorni a Mazara dia un messaggio forte di un partito che in Sicilia vuole rafforzarsi, discutere e confrontarsi sulle grandi questioni, per avere un numero sempre maggiore di consensi alle prossime amministrative, regionali e alle prossime politiche – queste le parole di Tajani che parla anche di turismo e ponte sullo stretto: “La nostra idea era quella di utilizzare i fondi del Pnrr per fare il ponte e portare così l’alta velocità in Sicilia portando aiuti concreti al settore del turismo che in questa meravigliosa terra merita di avere molte più presenze di quante non ne abbia avute fino ad oggi”. “Sono veramente contento per il successo della nostra kermesse – afferma l’assessore Toni Scilla – oggi, con la presenza dei nostri parlamentari regionali e nazionali, abbiamo dimostrato ancora una volta che il partito è forte, compatto ed unito”.

