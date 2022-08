Tardino – Salvini in provincia di Agrigento

Elezioni, Tardino (Lega): “Martedì Matteo Salvini in provincia di Agrigento. Occasione per presentazione candidati e appuntamenti sul territorio”

Il leader della Lega Matteo Salvini torna ad Agrigento a sostegno dei candidati del partito e per incontrare militanti, sostenitori e cittadini. Previsto anche un omaggio alle vittime della tragedia di Ravanusa.



Agrigento, 28 ago- “Confermato per martedì 30 agosto l’arrivo in provincia di Agrigento del nostro segretario federale, Sen. Matteo Salvini. Due gli appuntamenti confermati, dopo gli impegni in provincia di Ragusa e Gela. Alle ore 13.00 a Ravanusa dove deporrà una corona di fiori in memoria delle vittime della tragedia che ha colpito il comune lo scorso 11 dicembre.

Dalle 14.30 circa sarà a Cammarata, presso la Fattoria Giambrone, per la presentazione dei candidati alle elezioni regionali e politiche, nonché per incontrare militanti, sostenitori, rappresentanti di categoria, imprenditori e cittadini insieme alla storica sezione del partito.

Ringrazio Nino Minardo, nostro segretario regionale, e Matteo per l’attenzione che dedica all’ascolto delle esigenze di tutta la nostra provincia.

Ancora una volta confermata dal suo impegno personale in questa campagna elettorale, dove ci proponiamo con un progetto forte, radicato nel territorio e competente, con tutte le carte in regola per rappresentare al meglio questa terra sia a Palermo che a Roma”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario provinciale di Agrigento di Prima l’Italia- Lega per Salvini Premier.

