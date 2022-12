Teatro Impero. Rimodulato il vecchio progetto per assicurare piena fruibilità al sito culturale

Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione per lo storico Teatro “Impero” di Marsala sito nel Parco archeologico di Capo Lilibeo, inclusa la riattivazione dell’impianto di climatizzazione.

Gli interventi, finanziati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di quasi 230 mila euro (Fondo Sviluppo e Coesione – Patto del Sud), riguardano anche il miglioramento acustico, visivo e tecnologico della struttura, nonché il contenimento del consumo energetico. In pratica, l’Impresa cui sono stati affidati i lavori – la “Intesa Verde” di Trapani – realizzerà il nuovo progetto approvato dalla Giunta Grillo lo scorso novembre, rimodulato rispetto al precedente. “Si interviene finalmente per affrontare quelle criticità che da anni impediscono la piena fruibilità della struttura, afferma l’assessore Arturo Galfano. Nel contempo, andiamo incontro anche alle richieste delle compagnie teatrali per migliorare gli effetti scenografici durante gli spettacoli”. Il riferimento è alla collocazione di una “americana” esterna al palcoscenico (12 metri di lunghezza), su cui saranno collocati luci e fari da direzionare sul palcoscenico.

Con una capienza di circa 1.200 posti (poco più di 800 in platea e quasi 350 in galleria), il “Cine Teatro Impero” – terzo in Sicilia per capienza – occupa un’area di circa 1.600 mq. Costruito agli inizi del XX secolo come “Arena Roma”, negli anni ’30 fu coperto e trasformato in sala proiezione film. Ampliato e ristrutturato, dal 1955 assunse l’attuale conformazione. Durante i lavori di ristrutturazione sono stati ritrovati dei pavimenti musivi, conservati in due vani del cantinato.

