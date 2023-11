Teatro Vittoria – Attori&Tecnici in MISS MARPLE; GIOCHI DI PRESTIGIO

Siamo alla fine degli anni ‘40, nella campagna inglese. Pregata da Ruth, una sua vecchia compagna di collegio preoccupata per la sorella gemella Caroline, Miss Marple si convince a lasciare per qualche tempo la sua casa a St Mary Mead per andare ad abitare nell’immensa villa vittoriana di Stonygates.

Caroline e il suo terzo marito Lewis hanno trasformato la villa in un istituto di rieducazione per giovani che hanno avuto problemi con la giustizia. Nel vecchio edificio dove regna un’atmosfera di sinistro mistero, insieme ai vari figli e figliastri di questa grande famiglia allargata e dai rapporti indecifrabili, vive anche il giovane Edgard, un ragazzo che soffre di manie di persecuzione. Una sera, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti, Edgard, pistola in pugno, costringe Lewis ad entrare nello studio. Improvvisamente va via la luce, nello studio si sentono esplodere due colpi di arma da fuoco. Al ritorno della luce Lewis, mancato da Edgard, ne uscirà indenne. Ma i presenti scopriranno, terrorizzati, che in un’altra stanza è stato commesso un efferato omicidio. Toccherà a Miss Marple, in attesa dell’arrivo della polizia, capire che tutto quello che è successo non è quello che tutti hanno visto, che l’assassino ha fatto immaginare a tutti di vedere una cosa mentre invece ne succedeva un’altra. Tutti hanno assistito, come in uno spettacolo teatrale, ad una illusione, ad un gioco di prestigio!

Giochi di prestigio è il ritorno di Attori & Tecnici al grande teatro di Agatha Christie, questa volta con un classico di Miss Marple, dove l’anziana signora, interpretata da Viviana Toniolo, attenta osservatrice della natura umana, con la sua ironia, e sorniona intelligenza, con la sua capacità di guardare più a fondo le cose, riesce a risolvere i casi di omicidio più complicati mentre la polizia ancora brancola nel buio. Un giallo dal fascino immortale che ci irretisce con i suoi inganni e meccanismi perfettamente congegnati, dove con ironia e suspence, mistero e punte di comicità, vengono raccontate storie e personaggi di grande spessore e umanità.

Giochi di prestigio © 2017 Agatha Christie Limited. All rights reserved.

adapted from They Do It With Mirrors © 1952 Agatha Christie Limited. All rights reserved.

AGATHA CHRISTIE and MARPLE are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and elsewhere. All rights reserved.

Dal 14 novembre al 3 dicembre 2023

MISS MARPLE, GIOCHI DI PRESTIGIO

di Agatha Christie

traduzione e adattamento teatrale di Edoardo Erba

con

Viviana Toniolo, Carlo Lizzani, Francesca Draghetti,

Chiara Bonome, Andrea Carpiceci, Chiara David,

Stefano Flamia, Mattia Marcucci, Maurizio Greco

regia Stefano Messina

scene Alessandro Chiti – costumi Isabella Rizza

musiche Pino Cangialosi – disegno luci Francesco Bàrbera

Produzione Attori & Tecnici

in accordo con Arcadia & Ricono Ltd

per gentile concessione di Agatha Christie Ltd

Dal 14 novembre al 3 dicembre 2023 (h 21.00, mercoledì 22 h 17.00, domenica 19, 26 e 3 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

Il progetto del Teatro Vittoria è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2023 sullo Spettacolo dal Vivo

