Attività sportive e discipline circensi, laboratori creativi e percorsi scientifici al Planetario: arriva il “Tempo d’estate”, per i piccoli, al Parco Villa Filippina

PALERMO – Parco Villa Filippina e Villa Filippina Kids (piazza San Francesco di Paola 18) danno il via alla decima edizione del “Tempo d’estate”, per i piccoli. E per l’occasione hanno scelto un partner tra le realtà più qualificate e innovative di Palermo, nell’ambito sportivo, ludico-pedagogico e artistico per la formazione e la gioia dei bambini.

Al via il 14 giugno il “Circus camp”, con un ricco calendario di attività per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni , a cura del Circ’Opificio, Scuola di Circo e Arti performative.Tra queste: attività ludico-motorie per un primo approccio alle arti circensi, come l’acrobatica aerea, acrobatica a terra, giocoleria ed equilibrio suddivise per fasce d’età.

Per la fascia dai 3 ai 4 anni , in programma delle attività a cura dello staff di Villa Filippina, tra cui: attività motorie e ludiche, laboratori artistici e creativi, percorsi scientifici al Planetario e tanto altro da scoprire.

Tutte le attività del “Tempo d’estate”, al Parco Villa Filippina, in partenza lunedì 14 giugno, si svolgeranno all’aria aperta, nel rispetto delle misure anti Covid-19, con l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e degli spazi alla fine di ogni percorso.

Per informazioni e prenotazioni al “Circus Camp” (5-13 anni) con il Circ’Opificio, telefonare al 338 2875079. È possibile recarsi anche a Villa Filippina, il lunedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 o nella sede del Circ’Opificio (via Ammiraglio Denti di Piraino, 1 a Palermo – zona Fiera del Mediterraneo) il martedì, giovedì o venerdì, dalle 9.00 alle 14.00.

Per le attività dedicate ai bimbi dai 3 ai 4 anni, a cura dello staff di Villa Filippina, rivolgersi invece al 347 8119 078 o recarsi in sede (piazza San Francesco di Paola 18) negli orari già indicati.

