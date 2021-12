Terapia del dolore, tessera preziosa a Sebastiano Mercadante: “Palermo eccellenza nel mondo”

Il direttore dell’Unità di Terapia del dolore del Dipartimento oncologico “La Maddalena” ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Leoluca Orlando per il lavoro svolto in questi anni sulle cure palliative

Palermo – “È con orgoglio che ricevo questo riconoscimento da parte della città, a conferma che la scelta di rimanere a Palermo è stata vincente, malgrado le difficoltà spesso insite nel nostro sistema”. Lo dichiara Sebastiano Mercadante, direttore dell’Unità di Terapia del dolore del Dipartimento oncologico “La Maddalena” di Palermo, a cui è stata conferita dal sindaco Leoluca Orlando, la “Tessera preziosa del mosaico Palermo” quale “migliore esperto nella terapia del dolore da cancro”.

“Palermo, dunque, si pone ai vertici in questo difficile settore scientifico – sottolinea Mercadante – un riconoscimento del lavoro svolto in questi faticosi, ma meravigliosi anni. Un impegno portato avanti in questa città, ma con tante soddisfazioni ottenute anche negli Stati Uniti, per l’eccellenza nella ricerca sul dolore e sulle cure palliative”.

Secondo i dati recenti di Expertscape, un’agenzia di rating che certifica il livello degli esperti in tutte le categorie della medicina, Sebastiano Mercadante è risultato essere il primo nel mondo nella specialità “dolore da cancro”. Un traguardo professionale già insignito negli anni di altri riconoscimenti internazionali, come l’Award of excellence in scientific research, conferitogli nel 2010 dall’American Academy of Hospice and palliative medicine di Boston 2010, ed il prestigioso John Mendelsohn MD Award, ricevuto nel 2013 dall’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas, negli Stati Uniti. Mercadante, inoltre, è membro della lista Top Italian Scientists, gruppo selezionato di autori italiani nel mondo col maggiore impatto sulla letteratura scientifica.

“Siamo orgogliosi per il riconoscimento ricevuto dal dottor Sebastiano Mercadante, ulteriore testimonianza dell’attenzione alla cura ed alla qualità di fine vita dei pazienti – commenta il direttore sanitario de ‘La Maddalena’, Luca Bianciardi – . Ringraziamo il Comune di Palermo e il sindaco Leoluca Orlando che, valorizzando diversi aspetti della vita collettiva della città, ci ha reso partecipi di questo percorso”.

Com. Stam.