“Ti porterò a Parigi ” il nuovo singolo di MODNA

Dal 31 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “TI PORTERO’ A PARIGI”(PURPLE MIX/Believe) , nuovo brano di Mauro Tummolo, in arte MODNA. Il pezzo anticipa un nuovo album in uscita nel 2022.

Una canzone, ma soprattutto una promessa, quella che ciascuno di noi ha fatto e che magari non è riuscito a mantenere perché il tempo a volte ferma le lancette e mette in luce tutte le fragilità della vita di coppia: questo è “TI PORTERO’ A PARIGI”, nuovo singolo di MODNA, una riflessione breve su ciò che eravamo, sugli sbagli che abitualmente commettiamo, di cui non ci rendiamo conto e da cui, in qualche modo, ripartiamo per riscoprire e ridare importanza alla persona che abbiamo accanto. Il testo brano è stato scritto da MODNA e Jo Penta, mentre la base è opera di Andrea Sandri.

«È un lungo percorso, il nostro, fatto soprattutto di analisi e di studi. Questa canzone è il frutto di tutto ciò – spiega l’artista a proposito della nuova release – Devi sempre avere quella voglia nel tempo che ti leghi a qualcosa e che possa darti, o meglio, regalarti infinite soddisfazioni. Bisogna saper aspettare altrimenti ogni viaggio sarebbe povero di stimoli e privo di entusiasmo».

Il video lyrics di “Ti porterò a Parigi” è stato ideato e realizzato da Angelo De Luca, con le illustrazioni di Vivian Huynh. Si è voluto fortemente dare importanza al testo senza “discostare” troppo l’osservatore dal significato della canzone, rimarcando con illustrazioni quello che evoca il contenuto testuale. La storia parla di due innamorati che, tra mille difficoltà e avversità, riescono e cercano di resistere facendo leva sull’amore vincendo alla fine su tutto e tutti.

Biografia

Mauro Tummolo, in arte MODNA, è un artista che colpisce per il suo carattere forte e deciso. Il suo incontro con la musica è all’età di otto anni. Tante le manifestazioni ed eventi con molti personaggi noti. Nel 2010 MODNA è vincitore del programma ‘STASERA È LA TUA SERA’ condotto da Max Giusti su Rai Uno. Nel 2017 assieme alla sua Band è ospite in Piazza al Capodanno di Venosa (PZ) in concomitanza con quello di Maratea trasmesso su Rai 1. Nel 2017 viene pubblicato il brano ”DIFFERENZE”. Nel 2018 è tra i semifinalisti del ”CESKO SLOVENSKO MA TALENT” andato in onda su Joy TV tra Bratislava e Praga. Nello stesso anno, è la volta del brano “VOLEVO SOLO DIRTI”, con cui al Contest “Promuovi la tua Musica” viene premiato tra i primi 3. “FLY” è un altro singolo presente nella discografia di MODNA scritto da Andrea Amati, come anche ‘’Un’altra storia” (Sonny Music), scritto da Massimo Tornese. Con Dany Tee, nell’estate del 2018 esce il singolo “I LOVE YOUR LIFE” (Smilax Publishing) impreziosito dalla voce della piccola Chiara Tummolo, nipote di Mauro. La sua attività live conta abbastanza sia in Italia che all’estero ove negli ultimi anni ci sono state collaborazioni e open act con artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso, Maldestro Erica Mou e musicisti dei (Modà) e di (Baglioni) (Nek) etc. Nell’Agosto del 2020 è tra i finalisti del PREMIO ”Palco D’autore” a SALERNO. Le sue attuali collaborazioni sono con l’autore Andrea Sandri e con il producer Walter Babbini.

