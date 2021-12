Da venerdì 10 dicembre disponibile in rotazione radiofonica “TONIGHT” (Reset production), il nuovo singolo di MAX NARDARI.

Tonight” è il quarto singolo del poliedrico regista Max Nardari, un pezzo divertente e ballabile, dalle sonorità funky dance che fa parte della colonna sonora originale del film ad episodi Diversamente uscito a novembre 2021 in esclusiva su Amazon Prime, prodotto da Reset Production, che è anche l’etichetta del disco. Il testo del brano parla di un viaggio immaginario fuori dalla terra, fra le stelle, fino ad arrivare sul pianeta Marte in uno spazio intermedio tra il mondo materiale e quello spirituale. Il brano ha anche una valenza psicologica, dovuta alla profonda convinzione dell’artista: è inutile pensare di scappare dal mondo in cerca di chissà cosa; finché non risolveremo con coraggio le nostre paure e incertezze, ovunque andremo le ritroveremo, anche in un altro pianeta.

La produzione del brano è stata seguita da Francesco Arpino presso lo studio Rock Me Amadeus di Roma. Il singolo fa parte del nuovo album di Max Nardari contenente dieci brani in inglese e in uscita nel 2022.

A proposito del brano, l’artista dichiara: «Ho sempre avuto un rapporto simbiotico con mia madre Renea Rocchino, che ricordo è stata il primo avvocato donna in Italia della Sacra Rota, per me un grande esempio di coraggio e determinazione. Da qualche anno è in pensione e ci tenevo ad averla metaforicamente al mio fianco anche in questo viaggio immaginario interstellare, in un video così ironico e spensierato che alleggerisce il periodo storico buio e privo di certezze che stiamo vivendo. Ci siamo divertiti molto a girarlo insieme e il risultato supera le aspettative».

Il videoclip di “Tonight”, tutto in animazione è stato realizzato daAnonimadisegni, una delle società di effetti speciali tra le più accreditate nel panorama italiano. Nel video Max, vestito da cosmonauta, tenta di fuggire da una metropoli super caotica, facendo un viaggio tra le stelle su un’auto stile Ritorno al futuro, per poi atterrare su altri pianeti che scopre poi essere molto più affollati del pianeta Terra. Da qui il ritorno sulla Terra con una citazione anche ai suoi cortometraggi e film, in particolare al film Diversamente (che vanta nel cast Michela Andreozzi, Alessandro Borghi, Euridice Axen, Simone Montedoro, Giancarlo Magalli e tanti altri). Il videoclip è molto ironico, allegro e spensierato e si sposa bene con la regia del suo film che tratta con ironia tematiche sociali come l’omofobia, il razzismo e le discriminazioni in genere. Nel videoclip colpisce il cameo di Renea Rocchino, madre di Max, nei panni di una simpatica cosmonauta proveniente da un’altra galassia, che cerca di superarlo con la sua navicella spaziale, mettendolo anche in difficoltà.

Biografia

Max Nardari, nato a Padova, si laurea al DAMS di Bologna con una tesi su Pedro Almodovar. Trasferitosi a Roma si diploma in regia presso la NUCT di Cinecittà e in sceneggiatura presso la RAI. Nel 2003 fonda la sua casa di produzione cinematografica Reset Production srl con cui produce vari film, cortometraggi, documentari, spot e videoclip musicali. Dopo aver prodotto vari cortometraggi a tematica sociale per la RAI, gira il suo primo film, “Liubov Pret-a-Portè”, una coproduzione internazionale, che esce nel 2017 in Russia in 470 sale e a seguire in Italia nel 2019 con il titolo “Di tutti i colori”. Nel cast Alessandro Borghi, Giancarlo Giannini, Nino Frassica, Paolo Conticini e Tosca D’Aquino. Nel 2017 con la Reset produce, scrive e dirige il suo secondo film “La mia famiglia a soqquadro”, distribuito da Europictures,con protagonisti Marco Cocci, Eleonora Giorgi e Ninni Bruschetta, per cui riceve svariati premi internazionali fra cui il Festival di Tokyo 2017 e Il Leone di Vetro alla 75ª Mostra Internazionale del Cinema di Veneziacome miglior regista ed eccellenza veneta. Nel 2018 viene nominato Direttore Artistico del Festival del Cinema Italo Russo Premio Felix che si svolge ogni anno a settembre alla Triennale di Milano. Conduce anche il festival con diverse presentatrici tra cui Elisabetta Pellini (2019) e Arianna Bergamaschi (2020). A luglio 2019 viene nominato Direttore Artistico del Festival Sabaudia Studios. Conduce anche il festival con diverse presentatrici: Tosca D’Aquino, Flora Canto, Matilde Brandi e con la presenza fissa di Enrico Brignano. A novembre 2021 esce Diversamente, il suo terzo film, in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime, prodotto sempre dalla Reset production.Nel cast: Alessandro Borghi, Euridice Axen, Michela Andreozzi, Simone Montedoro, Denny Mendez, Giorgia Wurth e Claudia Zanella. Max Nardari, negli anni, è anche autore musicale e regista di molti videoclip per tanti artisti anche internazionali come Lean e Jachynthe. In italia è autore per Raf e Simonetta Spiri, e gira videoclip per Fabrizio Moro, Andrea Mirò, Luisa Corna e tanti altri. Dal 2020 è ritornato alla musica anche come cantautore con un brano in inglese dal titolo “Fragile” e un videoclip in animazione realizzato durante il lockdown che presenta alla 77° Mostra del Cinema di Venezia e che vince una ventina di premi internazionali tra cui l’Andromeda Film Festival 2020 in Turchia e il Resistance International Film Festival in Iran. Nel 2021 escono i suoi singoli “I need you” e “Cento cose” che precedono l’album in inglese di prossima uscita. Ad inizio 2022 uscirà anche il suo primo libro dal titolo “Meglio fare cento cose bene che una male” in esclusiva sempre su Amazon.

