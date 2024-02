Top Gear Team al debutto stagionale

Il presidente Davide Giordano sarà al via del 1° Rally Tuscany, come test al volante della Skoda Fabia Evo Rally2 di Pavel Group ed in coppia con Toni Cerone.

Serravalle Pistoiese – Si accendono nuovamente i motori, con l’avvio della stagione 2024, e Top Gear Team si candida subito per un ruolo da protagonista al 1° Rally Tuscany, gara d’apertura del ricco calendario toscano e che andrà in scena sabato 17 e domenica 18 febbraio, nel formato “rally nazionale non titolato”.

Sui chilometri asfaltati compresi tra Buonconvento e Montalcino tornerà al volante il presidente della struttura pistoiese, Davide Giordano, con la ferma intenzione di “scaldarsi” in attesa degli impegni nella Coppa Rally di Zona 7, relativa alla Toscana e nella quale il pilota pistoiese è risultato vincitore, negli ultimi due anni, del confronto tra gli Over 55. Per l’ex poliziotto, la gara senese, proposta da Jolly Racing Team e Deltamania Montalcino, sarà un’occasione importante per affinare la confidenza con la Skoda Fabia Evo Rally2 di Pavel Group, vettura già saggiata nel finale della scorsa stagione, e con la quale si è subito messo in evidenza. La vera novità, di questa “prima” stagionale, sarà il suo compagno di abitacolo: Giordano, infatti, avrà Toni Cerone alle note, una collaborazione che potrebbe poi proseguire nel corso dell’anno.

“Sono felice di poter tornare nuovamente in gara – le parole di Davide Giordano, presidente di Top Gear Team – Questa nuovo rally si prospetta come la perfetta occasione per riprendere il ritmo gara e proseguire il percorso intrapreso con la versione Evo della vettura boema, sempre sostenuto tecnicamente da Pavel Group, rinnovando la proficua collaborazione che tante soddisfazioni ci ha portato nelle ultime stagioni. Proprio in quest’ottica ci sarà Toni Cerone sul sedile destro, un navigatore esperto e con il quale proveremo a gettare le basi per un’altra stagione ricca di sorrisi. Guardando poi alla gara in sé, siamo certi di poter dire la nostra in chiave assoluta: la manifestazione è nuova per tutti, e se ci saranno le giuste condizioni tenteremo il colpaccio.”

L’edizione di debutto del Rally Tuscany si comporrà di due giornate, con la prima, quella di sabato 17, dedicata alle fasi di verifica ed allo shakedown, il test con le vettura da gara, su un tratto della PS 2-5-8. Domenica 18 si svolgerà l’intera parte agonistica: tre prove speciali, “Sant’Angelo in Colle” (6,85 km), “Torrenieri” (5,58 km) e “Murlo” (5,01 km), da ripetere tre volte, porteranno il totale complessivo a 9 tratti cronometrati e 52,32 km di distanza competitiva, su un percorso complessivo di 350,50 km. Partenza, riordini e assistenza saranno ospitati dall’Azienda Fior di Montalcino a Buonconvento, mentre l’arrivo finale sarà in Piazza del Popolo a Montalcino, dalle 17.30.

Nella foto (free copyright A.G. Succi/Thomas Imagery): Davide Giordano in gara con la Skoda Fabia Evo Rally2 di Pavel Group.

