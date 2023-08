Top Gear Team scalda i motori per Casciana Terme

La struttura di Serravalle Pistoiese si rituffa nel confronto della Coppa Rally di Zona 6 con i fratelli Giordano, pronti a mettersi in evidenza con la Skoda Fabia Rally2.

Serravalle Pistoiese – Ancora pochi giorni, e sarà il momento di tornare ad accendere i motori in casa Top Gear Team, pronta a raccogliere la sfida del 41° Rally Casciana Terme, penultimo atto della Coppa Rally di Zona 6 , in programma sabato 2 e domenica 3 settembre, e gratificato dal coefficiente maggiorato a 1,5.

La gara pisana vedrà ai nastri di partenza i fratelli Davide e Andrea Giordano, che daranno battaglia con la Skoda Fabia Rally2 di Pavel Group. Sarà un’occasione importante per far segnare punti importanti sia in ottica della classifica Over 55, sia per quella relativa al Raggruppamento 1 del Michelin Trofeo Italia, contesti entrambi riferiti alla Zona 6 e nei quali l’ex poliziotto pistoiese, nonché presidente della struttura di Serravalle Pistoiese, conduce le danze. Il ruolo di “lepre”, quindi, impone ai fratelli Giordano di continuare la striscia positiva, guardando ovviamente anche alla classifica assoluta e confermare così la doppia leadership. Conti alla mano, il risultato di Casciana Terme potrebbe essere già determinante per centrare gli obiettivi stagionali, uno su tutti la conferma del titolo Over 55.

“L’estate sta finendo…e noi torniamo a correre – le parole di Davide Giordano, presidente di Top Gear Team – Il nostro programma sportivo ripartirà dunque da Casciana Terme, dove l’obiettivo sarà, ovviamente, confermarci in vetta alle classifiche. Sicuramente avremo avversari che non ci renderanno la vita facile, ma così ci sarà più divertimento ed agonismo, aspetto che ci carica e ci spinge a dare il massimo. Squadra che vince non si cambia, quindi io e mio fratello faremo leva sul potenziale della Skoda Fabia che ci metterà a disposizione Pavel Group: poi starà a noi renderci protagonisti, e che vinca il migliore!”

Il 41° Rally Casciana Terme si dividerà sulle giornate di sabato 2 e domenica 3: il primo giorno sarà caratterizzato dallo start della gara, in serata, seguito dal passaggio in centro a Pontedera, interessata poi dalla disputa della SPS1 “Premio Pontedera Città dei Motori”, 2,15 km ricavati nel circuito allestito in Piazza del Mercato. La gara proseguirà l’indomani con la doppia ripetizione di “Casciana Terme” (4,40 km), “Montevaso” (12,89 km) e “Miemo” (13,08 km), per un totale di 7 prove speciali e 62,89 km cronometrati, sul complessivo di 235,92 km. Epilogo finale sarà l’arrivo, dalle 16.45, in Piazza Garibaldi a Casciana Terme, di fronte il palazzo delle terme, dove verrà eletto il vincitore.

Nella foto (free copyright Silvia Lucchesi/Thomas Imagery): Davide e Andrea Giordano in azione con la Skoda Fabia Rally2 di Pavel Group.

