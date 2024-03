Tour nazionale UGL a Melfi. Spera “Melfi è un baluardo per la produzione automotive. Prioritario salvaguardare lavoratori”

Si è conclusa a Melfi la sesta tappa del tour itinerante per l’Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è PartecipAzione”, a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Il tour che sta attraversando venti regioni si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo concretamente nelle singole realtà aziendali, per arrivare alla realizzazione compiuta dell’art. 46 della Costituzione italiana.

Al centro dell’evento i temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. La sicurezza sul lavoro, i bassi salari e la maggiore produttività sono questioni cruciali che richiedono l’attiva partecipazione dei lavoratori.

“Melfi rappresenta uno dei più grandi insediamenti dell’automotive in Italia per numero di addetti, ma anche per quello che dovrà rappresentare nella prospettiva di un effettivo rilancio del settore. Per l’UGL, dunque, Melfi rappresenta un baluardo per la produzione di auto nel nostro Paese. È uno stabilimento giovane su cui si può e si deve puntare, al contempo costituisce una risorsa importante per l’economia del territorio. Dobbiamo fare in modo che lo stabilimento ricominci a produrre per scongiurare il rischio di una desertificazione industriale che avrebbe ricadute occupazionali drammatiche”. È quanto ha dichiarato Antonio Spera, Segretario Nazionale dell’UGL Metalmeccanici, a margine dell’evento. “L’UGL è presente ai tavoli di confronto con le istituzioni regionali e nazionali per discutere degli interventi a sostegno del comparto automotive. In tal senso, è fondamentale avviare il progetto per la produzione delle auto elettrificate e la definizione di un piano per la mappatura delle aziende legate all’indotto che beneficeranno in maniera significativa dei nuovi investimenti. Entro la metà di aprile avremo un incontro con l’Amministratore Delegato di Stellantis Carlos Tavares, per fare il punto sul rilancio della produzione in Italia. Infine, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono attivi i 5 gruppi di lavoro per la definizione dell’accordo che punta a produrre 1 milione di vetture entro il 2028 e alla previsione degli incentivi per i veicoli elettrici”.



