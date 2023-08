Campionato del Mondo ISSF Trap. Perfetta la Rossi, guida tra le donne, al maschile gli Azzurri inseguono Domani ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali a partire dalle 15.00

Baku (AZE) – Il primo giorno di qualificazioni per la gara iridata di Fossa Olimpica si è concluso con Jessica Rossi in testa alla classifica provvisoria femminile con un perfetto 75 su 75.

La poliziotta di Crevalcore (BO), Campionessa Olimpica a Londra 2012, quest’anno aveva già dimostrato di essere al top della forma vincendo i Giochi Europei di Cracovia e la Carta Olimpica per Parigi 2024. Con l’en-plein in questo avvio della gara Mondiale a Baku (AZE) è lanciatissima verso quello che potrebbe essere il suo quarto Titolo Iridato senior dopo quelli conquistati a Maribor (SLO) nel 2009, a Lima (PER) nel 2013 ed a Mosca (RUS) nel 2017 (al suo attivo anche un Titolo Junior nel 2007 a Nicosia (CYP), ndr).

In corsa per la finale di domani anche Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Campionessa Europea in carica e medaglia di Bronzo al Mondiale di Changwon (KOR) nel 2018, e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Campionessa del Mondo Junior nel 2017 a Mosca (RUS), a riposo, rispettivamente, con 71/75 e 70/75.

Più complicata la posizione dei tiratori italiani nella classifica maschile. Al comando della classifica provvisoria ci sono 5 tiratori a punteggio pieno. Tra gli inseguitori con 73/75 ci sono i nostri Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato Olimpico, e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) Campione del Mondo nel 2017 a Mosca (RUS). In scia anche Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), due volte Campione del Mondo e medaglia d’argento ai Giochi di Londra 2012, con 72/75. Per tutti l’imperativo categorico per staccare un biglietto per la finale e tentare la conquista di una delle quattro Carte Olimpiche in palio sarà quello di non commettere altri errori.

Domani la gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione ed i migliori sei di ogni classifica duelleranno nelle finali, in programma a partire dalle 15 italiane (in differita su Rai Sport venerdì 25 agosto a partire dalle 13.00 la femminile e dalle 23.45 la maschile).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

giovedì 24 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile

Venerdì 25 agosto Gara Trap Mixed Team (senza finale)

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Baku è di +2 ore. (Es. Quando a Baku saranno le 18.00, a Roma saranno le 16.00)

