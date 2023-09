Trapani. Esaltante concerto della Nuova Banda Musicale Maestro Gabriele Asaro di Paceco

Un’atmosfera d’altri tempi è stata ricreata nel centro storico di Trapani, dall’associazione Nuova Banda Musicale Maestro Gabriele Asaro, con un concerto davanti a Palazzo Cavarretta: circa due ore di musica tra swing americano, tango, mambo, rumba e jazz, da parte di quaranta musicisti diretti dal maestro Santino Stinco.

“È stata una serata magica, emozionante, – afferma il presidente dell’associazione, Antonio Marceca – sia per la location molto suggestiva, sia per il numeroso pubblico coinvolto, in un viaggio musicale che spazia da Gershwin a Sinatra, a Piazzolla, intitolato ‘Un americano in Europa’. Il concerto è stato patrocinato dal Comune di Trapani – ricorda – e ringraziamo in particolare gli assessori Emanuele Barbara e Andrea Vassallo per questa opportunità”.

“Siamo fondamentalmente un’orchestra, ma la nostra – sottolinea la vice presidente Emanuela Catalano – è soprattutto un’associazione, che comprende varie fasce di età, dai bambini ai ragazzi agli adulti, tutti accomunati dalla passione per la musica. Pensiamo – aggiunge – che la musica sia importante per un percorso di crescita sano, anche dal punto di vista relazionale, e anche per questo motivo teniamo corsi aperti tutto l’anno, curati da diversi maestri di sezione (clarinetto, flauto, sax, percussioni e ottoni); tutti gli interessati possono venire a iscriversi nei nostri locali, a Paceco, in via Senatore Pietro Grammatico, 4.

Com. Stam. + foto