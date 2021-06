Palermo, 10/06/2021: “Per la Regione, le società partecipate sono una risorsa da valorizzare. Per tale motivo in Commissione Bilancio siamo giunti ad una risoluzione che impegna il Governo siciliano ad assicurare la rimozione del blocco delle assunzioni, in modo particolare per l’Azienda siciliana trasporti (AST), la cui rilevanza strategica per la mobilità locale è notoria.

Così facendo si eviterà il sempre più frequente ricorso da parte dell’Azienda al reclutamento di personale tramite società di somministrazione di lavoro interinale, al fine di soddisfare la costante necessità di autisti a garanzia del servizio di trasporto pubblico”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio all’Ars.

“Con l’inaugurazione di una nuova stagione dei concorsi – conclude il Parlamentare – non solo si tutelerà il valore patrimoniale della società, ma si garantirà un servizio che, con la stagione turistica alle porte, eviterà la revoca della concessione con l’aeroporto di Lampedusa in favore di AST Aeroservizi, la quale rientra tra le partecipazioni indirette della Regione per il tramite dell’Azienda siciliana trasporti. Considerato il suo ruolo strategico, sarebbe un eclatante autogol non correre ai ripari”.

