Trofeo A112 Abarth per nove ad Arezzo

Sfiorano la decina gli equipaggi pronti a dare il via alla Serie organizzata dal Team Bassano dedicata alle intramontabili Autobianchi. Il Rally delle Vallate Aretine si correrà venerdì e sabato prossimi ad Arezzo

Romano d’Ezzelino (VI) – Pronta ai blocchi di partenza la quindicesima edizione del Trofeo A112 Abarth, nuovamente organizzato dal Team Bassano che dal 2010 promuove la Serie che tanto spettacolo ed agonismo ha offerto in questi anni.

Si riparte dal Rally delle Vallate Aretine in calendario l’1 e 2 marzo, gara che tranne nell’edizione estiva del 2021, dal 2013 apre le ostilità tra i trofeisti; quest’anno sono nove gli equipaggi pronti ad accaparrarsi i primi punti in palio che verranno assegnati per la classifica assoluta e per quelle speciali.

Scorrendo l’elenco iscritti salta all’occhio l’assenza dei primi tre classificati lo scorso anno e sarà quindi un onore per Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras, il fatto di salire per primi sulla pedana di partenza nella loro gara di casa; a seguirli, un altro equipaggi toscano, quello composto da Nicola Tonetti e Massimo Salvucci con, alle loro spalle, Marco Gentile affiancato da Jenny Maddalozzo. Ad Arezzo inizia la nuova stagione anche per Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni, come anche per Nicolò De Rosa che sarà affiancato da Isabel Forgiarini e non mancherà quel veterano del Trofeo, avendo timbrato il primo cartellino nel 2012, che risponde al nome di Giuseppe Cazziolato, nuovamente a far coppia con Stefano Piazza. Risponde “presente” anche Francesco Grassi, navigato da Monica Moiso e torna a calcare le scene anche Eugenio Dallari assieme ad Andrea Montecchi. Chiude l’elenco il debuttante Alberto Siviero che sarà affiancato da Andrea Marcon.

La giornata di venerdì 1 marzo sarà dedicata alle verifiche ad Arezzo e, nel pomeriggio, proporrà i due passaggi sulla “Rosina”; ripartenza l’indomani per affrontare i tre passaggi sulle classiche “Portole” e “Rassinata”. Dopo 108,26 chilometri gli equipaggi faranno ritorno in centro città per l’arrivo e le premiazioni.

Il calendario del Trofeo: 1/2 marzo, Rally Vallate Aretine; 22/23 marzo, 19° Rally Campagnolo; 19/20 aprile, Rally Costa Smeralda Storico; 31 mag/1giu, Rally Valsugana Historic Rally; 21/22 giugno, Rally Lana Storico; 26/28 settembre, Rallye Elba Storico; 29/30 novembre, Rally del Brunello.

Regolamento approvato e scheda iscrizione disponibili al sito web www.trofeoa112abarth.com

