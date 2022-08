Trony al Rally 1000 Miglia corre con CST Sport e DP Autosport

Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio Rally4 equipaggio e vettura scelti per il sesto round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il driver palermitano ed il co pilota pavese saranno le punte dell’intesa tra lo store di Desenzano del marchio leader nella distribuzione di prodotti elettronici, la scuderia siciliana e la factory bresciana.

Un week end in diretta TV e streaming con RAI Sport ed ACI Sport TV Desenzano (BS) Trony esordisce nel CIAR Sparco al 46° Rally 1000 Miglia con DP Autosport e CST Sport. Un rally accompagnato dalla massiccia copertura mediatica di ACI Sport, con dirette TV su RAISport e ACI Sport TV (228 Sky), oltre che costantemente in live streaming. Servizi sulle maggiori testate giornalistiche come Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Saranno Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Renault Clio Rally 4 a formare l’equipaggio su cui punta la comunicazione della nuova intesa tra lo store di Desenzano del brand icona della distribuzione dell’elettronica, la factory bresciana sempre protagonista di vertice nelle competizioni e la scuderia siciliana capitanata da Luca Costantino, in prima linea nella pianificazione della logistica per imprese ad alta emozione.

Per l’equipaggio formato dal 25enne pilota palermitano e dal 33enne co driver pavese, entrambi già Campioni Italiani Rally Junior, si tratta di un ritorno nella massima serie tricolore dei rally, dove hanno sempre avuto un ruolo da protagonisti.

Lo scenario è quello del 46° Rally 1000 Miglia che dal 25 al 27 agosto sarà il sesto appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La gara organizzata dall’Automobile Club Brescia è tra le più blasonate dell’intero panorama nazionale, altamente impegnativa e selettiva con i sui 583 Km di percorso, dove si danno abitualmente appuntamento i migliori equipaggi del panorama nazionale e non solo. Lo spettacolo e l’alto agonismo garantiscono un seguito di pubblico da primato, amplificato dalla fitta copertura mediatica garantita da ACI Sport. Finalmente gli spettatori potranno tornare in presenza a seguire gli equipaggi, in prova speciale, alla partenza, all’arrivo ed anche durante i parchi assistenza, in momenti di alta tensione per le strategie della corsa.

Trony coinvolgerà il pubblico con diverse iniziative, sarà anche occasione di visita allo store di Desenzano, il più grande d’Italia. Il noto brand ha puntato sull’efficacia della comunicazione garantita dallo spettacolo della gara e dall’alta partecipazione del pubblico che ne è tradizionalmente co-protagonista.

-“L’automobilismo vanta un pubblico numeroso ed estremamente vario e noi desideriamo far conoscere le novità dei nostri prodotti e servizi ad un numero sempre maggiore di utenti – ha sottolineato Stefano Tavernini, titolare dello store Trony di Desenzano – un equipaggio giovane con un curriculum prestigioso, una factory vincente ed affermata ed una scuderia che ha come prerogativa i risultati più efficaci, sono alla base della nuova intesa che guarda con fiducia all’impresa che inizia per avere delle conferme da trasformare subito in prospettive future”-.

Ricognizioni con le vetture di serie giovedì 25 agosto, venerdì 26 in mattinata lo shakedown, il test con la vettura da gara, poi alle 16.20 la partenza dalla Fiera di Montichiari e la prova in diretta TV. Sabato 27 agosto altri sette crono, tutti nella tradizione del rally bresciano, Traguardo alle 19.01 a Brescia in Piazzale Arnaldo. Il parco assistenza è alla Fiera di Montichiari. In totale 583,33Km di percorso, di cui 126 suddivisi sulle 9 PS.

