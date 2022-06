3-4-5 giugno TUNÈA: tre giornate alla scoperta delle antiche tonnare dismesse di Carloforte per la prima volta riaperte al pubblico con performance, installazioni, caccia al tesoro e tanti eventi

In programma performance, installazioni, una grande caccia al tesoro sull’isola, talk, proiezioni e degustazioni. Info e programma su: www.tunea.it Il Festival nasce nell’ambito dell’omonimo progetto, a cura dell’Associazione U-BOOT Lab, vincitore dell’avviso pubblico “Creative Living Lab – 3 edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Entrare negli spazi delle antiche tonnare dismesse, alla scoperta di storie e tradizioni secolari. Partecipare a una grande caccia al tesoro per tutta l’isola di San Pietro. Prendere parte a un’inedita coreografia collettiva che coinvolge comunità e visitatori in una sinfonia marina tra passato e presente. Dal 3 al 5 giugno, la tre giorni TUNÈA animerà gli spazi della celebre Tonnara di Carloforte – per la prima volta riaperti al pubblico – con un programma di performance, installazioni, talk, proiezioni e degustazioni per rivivere e raccontare la straordinaria storia delle tonnare del Mediterraneo. Un’iniziativa nata grazie al progetto vincitore del “Creative Living Lab” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Tunèa è infatti un progetto di rigenerazione territoriale a base culturale dedicato alla riscoperta del legame collettivo di Carloforte con la tonnara, avviato nel 2021 a partire da un’indagine antropologica e socio-visuale e sviluppato nel 2022 attraverso attività collaborative di co-progettazione e auto-costruzione insieme alla comunità locale. Cuore del progetto sono stati in particolare tre laboratori partecipativi che hanno avuto luogo in diversi momenti tra marzo a giugno 2022, dalla cui restituzione nasce l’iniziativa stessa. L’intera operazione mira a un’apertura degli spazi delle tonnare alla fruizione pubblica, con l’intento finale di creare un nuovo spazio condiviso gestito dalla comunità.

Nel periodo stagionale in cui i tonni nuotano in branco verso le tonnare PIAM al largo della costa nord dell’Isola di San Pietro, la comunità di Carloforte entra così negli spazi in disuso delle antiche tonnare, all’interno delle quali un susseguirsi di azioni artistiche e culturali – esito dei laboratori di co-progettazione condotti dal fotografo Alessandro Toscano, dall’antropologa e performer Ambra Zambernardi e dall’architetta Patrizia Di Monte – si accosta all’attività produttiva legata alla mattanza. Ne scaturisce un processo di risignificazione dei luoghi che – come spiega l’ideatrice e direttrice artistica Maria Pina Usai – attraverso l’iniziale uso temporaneo, apre la possibilità di un uso permanente futuro, portando i partecipanti a riflettere sul necessario riallineamento tra natura e cultura.

Grazie ad una partecipazione attiva, il progetto TUNÈA si focalizza pertanto sulla storia passata e l’immaginario presente relativo al rapporto della collettività di Carloforte con la tonnara. Scopo del progetto è la tessitura di nuovi legami tra la comunità locale e gli spazi fisici delle tonnare, con attenzione sia alle parti dismesse che a quelle ancora oggi in funzione.

Ad aprire gli spazi della Tonnara dismessa sarà, venerdì 3 giugno, l’intervento di rigenerazione ideato e coordinato da U-BOOT Lab. Il lavoro prevede un allestimento all’interno delle vecchie tonnare dismesse della località La Punta che permetta la fruizione pubblica degli spazi abbandonati. Al suo interno si inserisce l’installazione Sotto un cielo di reti, nata dal laboratorio di co-progettazione portato avanti con la popolazione durante il mese di aprile dall’architetta Patrizia Di Monte, che segnerà con un suggestivo gesto architettonico l’accesso all’area. A dare il via al laboratorio è stata Deriva, una camminata pomeridiana lungo la costa fino agli spazi interni della Tonnara, seguita da incontri e momenti di condivisione nei giorni successivi, per concludere con la rielaborazione da parte del gruppo degli spunti raccolti durante il processo. Cuore del progetto è il riutilizzo di materiale proveniente dalla tonnara, con particolare focus sulle reti usate per la pesca del tonno, gentilmente fornite dalla Tonnara Piam ancora in funzione. Queste verranno utilizzate per creare uno spazio, creando un parallelismo metaforico con gli spazi acquatici limitrofi in cui viene portata avanti la pesca del tonno con metodi tradizionali.

Sabato 4 giugno, a conclusione del laboratorio Alla Ricerca del Braccio di Re Carlo tenutosi nel periodo di marzo-aprile 2022, si svolgerà invece una grande caccia al tesoro articolata lungo tutta l’Isola di San Pietro, che coinvolgerà la comunità Carlofortina in un’azione ludica e simbolica di riavvicinamento fisico con le sue tonnare storiche. Quest’azione collettiva, sviluppata da Alessandro Toscano insieme a Simone Petrucci e Maria Vittoria Durante con l’obiettivo di attivare un processo di ricucitura e reinterpretazione delle memorie tabarchine, prende spunto da una delle tante leggende che animano le memorie Carlofortine e che legano l’Isola di San Pietro alle vicende d’Italia e d’Europa degli ultimi tre secoli di storia.

Al termine della caccia al tesoro verrà svelata La Camera del Mare, installazione site specific ideata da Alessandro Toscano che sarà collocata fronte mare lungo la battigia delle Antiche Tonnare di Carloforte. L’opera, realizzata utilizzando i principi ottici della Camera Obscura, si compone di una stanza di 9mq che stimolerà un’esperienza immersiva sul paesaggio marino circostante. Attraverso un ribaltamento sotto-sopra della visione, l’installazione offrirà una prospettiva ecologica su quei luoghi suggerendo allo spettatore il punto di vista di uno dei simboli di Carloforte: il Thunnus Thynnus o Tonno di corsa, che da secoli viene condotto nella celebre Camera della Morte per essere catturato e pescato secondo il tradizionale sistema di pesca al tonno.

Ad animare tutte le giornate del Festival, dalle 18 alle 20, sarà anche la performance di danza Calar tonnara – Studio #1 di Ambra Zambernardi: un lavoro di ricerca e creazione artistica sul tema, al contempo carlofortino e mediterraneo, delle tonnare. Si tratta di un format di lavoro guidato, rivolto ai residenti e finalizzato alla co-costruzione di una storia, da portare in scena, che riguardasse gli abitanti e il territorio. Dopo il Laboratorio svoltosi tra il 19 e il 24 aprile presso il Museo del Mare e le Tonnare PIAM, vecchi e nuovi partecipanti saranno coinvolti nella restituzione finale e apertura al pubblico presso la tonnara dismessa in località La Punta. La tre giorni di performance, inserita nelle giornate del Girotonno, è immaginata come Laboratorio aperto di danza a tema tonnara che, con grande fluidità tra performer e pubblico, animerà tre spazi dismessi dell’antica tonnara in prossimità del mare. Lavorando su brevi sequenze di movimento coreografato, sull’improvvisazione guidata e su esercizi accessibili anche a non danzatori, i partecipanti interpreteranno una danza sopra e sotto il mare: uomini, pesci e agenti meteo-marini insieme per rivivere e raccontare la straordinaria storia delle tonnare del Mediterraneo. Verrà rievocata la gestualità tonnarotta, il nuoto tunniforme, i movimenti dei pesci nelle camere di tonnara, le emozioni forti della mattanza, le onde, le correnti, i venti e la posidonia in una sinfonia marina, che farà danzare tra passato e presente.

L’intero programma TUNÈA e i dettagli sulla tre giorni del Festival, con orari e modalità d’iscrizione, possono essere reperiti al seguente sito web e canali social del progetto:

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 3 giugno

Architettura / Natura / Comunità

ore 17 – 18

Sotto un Cielo di Reti/Deriva in Tonnara | Le tonnare accolgono la comunità | A cura di Patrizia di Monte

Danza

18 – 20

Calar Tonnara – Studio #1 | Workshop/Performance di danza | A cura di Ambra Zambernardi

Mangiare a miglio 0

ore 19 – 23

Sapori di Tonnara | cibo e vino da gustare in tonnara

Talk

Ore 20 – 21.30

TUNÈA: uno spazio condiviso per la riconnessione della comunità di Carloforte alla Tonnara

Maria Pina Usai – DICAAR Unica e U-BOOT Lab dialoga con: Alessandro Toscano – fotografo e artista visuale, Ambra Zambernardi – antropologa e danzatrice, Patrizia Di Monte – architetta, Fiorella Rizzo – architetta, Pierangelo Rombi – Zèma, Andrea Luxoro – Saphyrina, Nicoletta Piras – FLAG SO-

Introduce: Tore Puggioni – Sindaco di Carloforte

Cinema

ore 21.30 – 23.30

Cinema in Tonnara: il presagio del ragno

Andrea Contu – La Fabbrica del Cinema / Società Umanitaria CSC Carbonia dialoga con il Ràis Luigi Biggio e il regista Giuseppe Casu

Sabato 4 giugno

Comunità

ore 10 – 12

Alla Ricerca del Braccio di Re Carlo | Caccia al tesoro con i bambini di Carloforte

A cura di Alessandro Toscano e Simone Petrucci

Architettura / Natura / Comunità

ore 11 – 13

Visita alle Tonnare abbandonate | A cura di Donatella Ritzu

Arte / Installazione

ore 12 – 13 / 17 – 21

La camera del mare | Installazione artistica | A cura di Alessandro Toscano

Architettura / Natura / Comunità

ore 17 – 18

Passeggiata botanica in tonnara | A cura di Mirko Melis

Danza

ore 18 – 20

Calar Tonnara – Studio #1 | Workshop/Performance di danza | A cura di Ambra Zambernardi

Mangiare a miglio 0

ore 19 – 23

Sapori di Tonnara | cibo e vino da gustare in tonnara | a cura di “Il pranzo è servito”

Talk

ore 20 – 21.30

FARE SPAZIO: la cultura rigenera i luoghi

Efisio Carbone – MACC Calasetta dialoga con: Linda Di Pietro – BASE Milano, Paola Serrittu – Landworks, Susanna Mannelli – Bötti du Shcöggiu, Maurizio Lai – Occhio ETS, Marina Fanari – DICAAR UniCa e U-BOOT Lab, Paolo Sanjust – FAC2020 UniCa

Cinema

ore 21.30 – 23.30

Cinema in Tonnara: Diario di Tonnara

Prima della proiezione Gianfranco Cabiddu – Festival Creuza de Mà dialoga con l’architetta Fiorella Rizzo e il regista Giovanni Zoppeddu

Domenica 5 giugno

Architettura / Natura / Comunità

ore 11 – 13

Visita alle Tonnare abbandonate | A cura di Donatella Ritzu

Arte / Installazione

ore 11 – 13 / 17 – 21

La camera del mare | Installazione artistica | A cura di Alessandro Toscano

Architettura / Natura / Comunità

ore 17 – 18

Visita alla Tonnara in LIS | A cura di Francesca Brai

Danza

ore 18 – 20

Calar Tonnara – Studio #1 | Workshop/Performance di danza | A cura di Ambra Zambernardi

Mangiare a miglio 0

ore 19 – 23

Sapori di Tonnara | cibo e vino da gustare in tonnara | A cura di “Il pranzo è servito”

Talk

ore 20 – 22 | INVENTARE CONDIVISIONE: tonnare dismesse, un futuro possibile

Emanuele Piccardo – Archphoto dialoga con: Ester Cois, Marco Cadinu, Pier Francesco Cherchi, Maurizio Memoli – DICAAR UniCa, Maria Pina Usai – DICAAR UniCa e U-BOOT Lab, Viviana Pasquini – DiSVA UniCa, Massimo Mancini – Teatro di Sardegna, Stefano Rombi – Comune di Carloforte

Musica

Ore 22 – 23

Musica in Tonnara | Live Set | A cura di Matteo Leone e Matteo Dessì

Com. Stam./foto Tonnara Carloforte_viste aeree drone Ph Francesco Rosso