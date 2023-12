Tutto quello che avreste voluto sapere sull’escursionismo ma nessuno vi ha mai detto di Carlo Coronati disegni di Marcello Morisani (Edizioni il Lupo)

Edizioni il Lupo, esperta in guide e saggi dedicati al cammino, pubblica un “pamphlet” allegro ed ironico, surreale e reale allo stesso tempo, sui vezzi e i vizi della montagna, col proposito di indagare su curiosità e aneddoti dedicati al mondo degli escursionisti. A scriverlo in prima persona è l’editore, Carlo Coronati, abile trekker e già autore, tra gli altri libri, del recente “Roma, Guida per esploratori urbani”.

Tutto quello che avreste voluto sapere sull’escursionismo ma nessuno vi ha mai detto, questo il titolo, così come afferma il suo artefice, “è un libello, che viene di getto, chiacchierando con gli amici fidati quando si torna da una cima o si commette l’ennesimo, perdonabile errore, sorprendendosi di essere ancora capaci di sbagliare. Mai stupirsi, la montagna è lì per dimostrarti la fragilità delle tue certezze. Poi esiste l’esperienza, quella che si accumula negli anni, fatta sul campo, che non deve generare nessuna sicurezza e nessuna patente di autorevolezza”.



Dai decenni trascorsi a “scarpinare” nascono dunque queste righe messe su carta da Coronati che potrebbero aiutare sia esperti della camminata sia improvvisati a riflettere un po’, attraverso il racconto di fatti e misfatti narrati con tratto leggero ed umoristico. Una pedagogia del sorriso che è forse l’unica che riesce a trasmettere qualcosa.



Il testo è accompagnato dalle straordinarie e graffianti vignette di Marcello Morisani.

Carlo Coronati, romano, ma da alcuni anni, valdostano di adozione, per innamoramento montano. Ha cercato di conoscere ogni angolo delle montagne appenniniche e delle Alpi Occidentali privilegiando l’escursionismo e lo sci fuori pista, sua intramontabile passione (telemark e sciescursionismo). Ha descritto alcuni di questi luoghi in una dozzina di guide – poche – perché ci è andato veramente. Da autore ad editore il passo è breve e quindi le Edizioni Il Lupo sono diventate la “sua” creatura che sopravvive da quasi trent’anni anche per i validissimi collaboratori ed autori, scelti con cura, che lo affiancano in questa “avventura”. Ha accompagnato con varie associazioni per circa 25 anni numerosissime persone, alla scoperta di questa Italia rugosa. Privilegia unicamente le traversate e le escursioni ad anello e fa di tutto per realizzarle. Recentemente si interessa e scrive di Urban Trekking per svelare città con un occhio segreto e privilegiato. È stato per una vita maestro elementare e questo gli ha consentito, vivendo a fianco ai bambini, di rimanere di rimanere curioso, stimolato e creativo. Ha un sogno alla soglia dei settanta anni. Salire tutte le cime che si vedono dal terrazzo di casa sua in Valle d’Aosta ad Emarèse.

