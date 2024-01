Spettacolo realizzato con i giovani ristretti nell’Istituto Penale per Minorenni Bicocca di Catania Lo scorso 4 gennaio si è svolto con successo, presso l’Istituto Penale per Minorenni di Catania Bicocca, lo spettacolo

“U PRINCIPINU, UN CALCIO AL PALLONE” diretto da Ivana Parisi, regista e presidente dell’associazione La Poltrona Rossa, messo in scena con la compagnia gli ir-ritati in Catarsi, composta dai giovani ristretti della stessa struttura detentiva, con le scene realizzate da Luana Lombardo. L’opera è un testo ispirato al Il Piccolo Principe di Antoine de Saint – Exupéry e rappresenta la tappa finale del progetto teatrale Catarsi, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Battista e sviluppato dall’associazione La Poltrona Rossa. Lo spettacolo racconta la storia di tre ragazzi di strada che cercano un campo di calcio nel quartiere dove abitano. Ma per poter giocare a pallone, i tre si ritrovano ad allenarsi in una piazza gestita dalla malavita. Inizia, dunque, una fuga che li porta a perdersi nel deserto del Sahara, dove incontreranno il Piccolo Principe. Da qui un susseguirsi di avventure con strani personaggi curiosi che vengono da variegati mondi degli adulti. «Abbiamo voluto raccontare le storie dei ragazzi attraverso un pallone, parlando dei sogni, dei desideri e delle preoccupazioni di questi piccoli grandi “principi”, anche passando per le parole di Shakespeare – ha detto Ivana Parisi, che cura progetti artistici e creativi in carcere tra la Toscana e la Sicilia –. Con questo spettacolo, noi della Poltrona Rossa vogliamo invitare la società civile a riflettere sul fatto che solo puntando sulla cultura, sull’arte e il teatro possiamo pensare a un cambiamento della società, sia dentro che fuori il carcere. U PRINCIPINU, UN CALCIO AL PALLONE, è stato una scommessa e resa possibile grazie alla piena disponibilità del direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di Catania Bicocca Francesca Fusco e della dott.ssa Maria Randazzo, da anni impegnata nelle attività educative, dal resto del personale educativo interno, dalla Polizia Penitenziaria con il comandante Marzia Calcaterra e il sostituto commissario Giovanni Cuddè che ci permettono di svolgere in piena serenità i nostri progetti».

Il 28 dicembre La Poltrona Rossa ha debuttato con “La Profezia”, uno spettacolo realizzato con gli attori detenuti nella Casa Circondariale Bicocca di Catania con scene e costumi messi a disposizione sia dal Teatro Stabile di Catania che dalla Fondazione INDA di Siracusa. Nello stesso mese a Pesaro, durante la rassegna nazionale Destini Incrociati, organizzata dal Coordinamento Nazionale del Teatro in Carcere, sono stati selezionati due dei video della Poltrona Rossa realizzati presso gli Istituti Penali di Minorenni di Pontremoli in Toscana e Catania Bicocca in Sicilia. Inoltre, il 2023 ha visto la collaborazione della Poltrona Rossa con l’U.S.S.M. e il coinvolgimento dell’Università di Catania. «Questi eventi – ha aggiunto Parisi – sono per noi segnali che dimostrano che siamo sulla giusta strada e ci incoraggiano a perseverare sui nostri obiettivi, ovvero proporre modelli di vita alternativa alla delinquenza attraverso la creatività, l’arte e il teatro».

