Ue, Tardino (Lega), bene primo ok a nuove norme contro abusi sessuali su minori, priorità proteggere bambini

Bruxelles – “Oggi in commissione Libe, con l’approvazione quasi unanime del nuovo regolamento Csam, che stabilisce norme per prevenzione e lotta contro l’abuso sessuale su minori, un primo e importante passo in avanti per la protezione dei bambini online.

Abbiamo partecipato con spirito proposito ai lavori sul provvedimento, chiedendo norme chiare, capaci di garantire gli strumenti necessari per proteggere efficacemente i minori, in risposta ad una minaccia globale sempre più grave, sia online che offline, nonché evidenziando la necessità di intervenire sulla prevenzione. Esprimo soddisfazione per questo primo risultato, la priorità è proteggere i più piccoli e sostenere le vittime, garantendo al tempo stesso il rispetto di privacy e riservatezza. Ora la palla passa al Consiglio, ma questa è una battaglia che ci deve impegnare tutti: proteggere i bambini deve essere una priorità”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe, relatrice ombra del provvedimento.

Com. Stam.