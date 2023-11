Un oro, un argento e due bronzi. Questo il bottino azzurro all’esordio dei Campionati Mondiali di Inline Freestyle

Si è da poco conclusa la prima giornata dei campionati mondiali 2023 di inline freestyle di Shangai, organizzato dalla Federazione Cinese. Sono più di 150 gli atleti che da ogni parte del globo sono accorsi per cercare di aggiudicarsi le medaglie in palio tra le specialità di questo sport.

L’ evento, che si sta svolgendo al Luwan Gymnasium, è entrato subito nel vivo dalla prima mattinata con le qualifiche dello speed slalom. Nessuna rappresentanza italiana è presente nella categoria junior maschile. Tra le junior femmine invece, la giovane Matilde Arosio, dopo le lunghe qualifiche accede ai KO e si trova a confrontarsi prima con un’atleta cinese, poi con una indonesiana fino ad arrivare a scontrarsi con una rappresentante dell’Iran, squadra fortissima in questa specialità. Non ha la meglio l’atleta monzese e dopo l’ennesimo scontro, per il terzo e quarto posto stavolta con una ragazza di Chinese Taipei, conquista la medaglia di bronzo con un tempo finale di 4.931 contro quello di 5.042 di Chen Tzu-Yu. È stata poi la volta dei senior maschi che vede Valerio Degli Agostini difendere i colori azzurri. Nella fase iniziale l’atleta monzese porta a casa la vittoria contro un rappresentante di Chinese Taipei, ma non ha avuto purtroppo la meglio contro un altro atleta della stessa nazione e conclude la sua gara in ottava posizione finale. Tra le senior donne, gara sfortunata per la napoletana Sveva Romano che non riesce ad accedere ai quarti di finale. Meglio per Elisa Paoli che arriva ai quarti ma non riesce ad andare oltre e si piega contro una senior di Chinese Taipei concludendo la sua prova in sesta posizione finale.

SPEED SLALOM JUNIOR FEMMINILE

1. Romina Aalek Esfahani (IR)

2. Yao Yixuan (CHI)

3. Matilde Arosio (ITA)

Sono seguite poi le competizioni di free jump. Grandiosa prova dei nostri azzurri in gara, sia nella categoria femminile che maschile. Nella prima la nostra campionessa Francesca Brivio mette a segno un salto di 127 centimetri e porta a casa la prima medaglia d’oro di questo mondiale. La ragazza lombarda, che nella vita si occupa di grafica e comunicazione, non ha trattenuto le lacrime dall’ emozione! Terzo posto di bronzo alla già medagliata di oggi Matilde Arosio che conclude la sua gara con un salto di 115 centimetri dietro all’ atleta francese. Nella categoria maschile la nostra punta di diamante Gianmarco Savi non delude e si piazza in seconda posizione tra il senegalese Dame Fall (169 centimetri) e il francesce Florian Petitcollin (163 centimetri), con un salto di 165 centimetri.

FREE JUMP FEMMINILE

1. Francesca Brivio (ITA)

2. Mayrin Burasovitch (FRA)

3. Matilde Arosio (ITA)

FREE JUMP MASCHILE

1. Dame Fall (SEN)

2. Gianmarco Savi (ITA)

3. Florian Petitcollin (ITA)

Domani il programma prevede nella mattinata le gare di Slide, specialità in cui non abbiamo alcun atleta iscritto, e a seguire il Classic Freestyle Slalom di coppia. Tutte le gare saranno visibili sulla World Skate Tv, in Italia a partire dall’ 1.30 del mattino del 10 novembre.

Com. Stam. + foto FISR