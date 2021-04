I berici in trasferta sul “neutro” di Novi pronti a sfruttare il primo match-point, forti della vittoria di Gara 1 e di una stagione finora immacolata. Padova alla finestra per scoprire la propria avversaria. Asiago vs Milano l’altra semifinale

Considerato che mercoledì abbiamo già avuto i primi tre verdetti in ottica semifinali, quella che ci stiamo per lasciare alle spalle è stata decisamente una settimana di fuoco per la Serie A che però, a ben guardare, non è ancora finita in quanto si giocherà domani il recupero di Gara 2 fra Monleale e Vicenza. Tornando alle qualificate, Asiago, Milano e Padova continueranno la loro corsa scudetto ma, questo sabato, lo potranno vivere da semplici spettatori in attesa di scoprire quale sarà il quarto tassello di questo mosaico che sta prendendo sempre più forma. A Novi (ore 18:00), con Padova principale interessata, andrà in scena la gara di ritorno tra Monleale e Vicenza, con i Diavoli determinati a chiudere anche questa serie sul 2-0 avendo già trionfato in Gara 1 con un rotondo 7-2. I pronostici, manco a dirlo, pendono decisamente dalla parte dei biancorossi che non solo si presentano a questo match in vantaggio nella serie, ma lo fanno anche forti di una stagione fatta di sole vittorie (23 su 23) e quindi a dir poco “perfetta”. Attenzione però a sottovalutare Monleale perché la formazione di Cintori ha spesso dimostrato di poter risultare “indigesta” alle big e già in Gara 1 ha tentato il colpaccio andando in vantaggio grazie al gol di Crisci, che è valso lo 0-1 iniziale. Il fattore campo, unitamente alla classe indiscussa di Sigmund, Wennerstrom, Delfino e Pace, (questi gli autori delle 7 reti vicentine), hanno poi però reso inutile l’ottimo avvio dello Sportleale e del giovane Lusignani, autore della seconda rete degli ospiti che è valsa il momentaneo 3-2. Per la Mc Control, la chiave dell’incontro potrebbe quindi essere “solo” il mantenere il giusto approccio e il corretto atteggiamento come conferma Luca Roffo, capitano dei vicentini: << Per noi si tratta di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto fin da inizio stagione. Invito i miei compagni a proseguire con questa “testa”, questa positività, questo gruppo unito. Anche le rare volte in cui siamo andati sotto nel risultato non c’è mai stato un rimprovero o una arrabbiatura, tutti hanno pensato a ripartire, sereni. Può capitare di trovarsi in svantaggio, ma l’importante è stare tranquilli, continuare a giocare e non farsi problemi. Abbiamo le qualità per rimontare con chiunque e non è cosa da poco >>. Stiamo quindi a vedere se la squadra allenata da Angelo Roffo manterrà fede ai pronostici, con Padova che freme per conoscere la sua avversaria in semifinale (la vincente del quarto fra Vicenza e Monleale) mentre è già certa l’intrigante sfida tra Asiago e Milano, due squadre che, messe assieme, collezionano 16 degli ultimi 20 scudetti assegnati nell’inline dal 2000 ad oggi. Milano indiscussa dominatrice dell’ultimo decennio e Asiago che si riaffaccia in semifinale proprio dopo un decennio. I motori sono caldissimi, non ci resta che goderci questa fantastica corsa al tricolore



SERIE A – Il programma di sabato 17 aprile 2021

Playoff – Quarti di Finale – Gara 2

Ore 18.00 Monleale Sportleale – Diavoli Vicenza (arbitri Slaviero e Zoppelletto)

Vicenza conduce la serie 1-0

Eventuale gara 3 a Vicenza, lunedì 19.04 ore 20.30

Le altre sfide (best of 3):

Ferrara (2)– Asiago Vipers (7): 1-4 e 3-5. Asiago vince la serie 2-0

Milano Quanta (3) – Real Torino (6): 4-0 e 7-3. Milano vince la serie 2-0

Ghosts Padova (4) – Cus Verona (5): 8-1 e 7-2. Padova vince la serie 2-0

Programma semifinali:

Gara 1 (mercoledì 21.04)

Asiago Vipers – Milano Quanta

Vicenza/Monleale – Ghosts Padova

Gara 2 (sabato 24.04)

Milano Quanta – Asiago Vipers

Ghosts Padova – Vicenza/Monleale

Gara 3 (mercoledì 28.04)

Asiago Vipers – Milano Quanta

Vicenza/Monleale – Ghosts Padova

Ev. Gara 4 (sabato 01.05)

Milano Quanta – Asiago Vipers

Ghosts Padova – Vicenza/Monleale

Ev. Gara 5 (martedì 04.05)

Asiago Vipers – Milano Quanta

Vicenza/Monleale – Ghosts Padova

Com. Stam.