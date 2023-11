Una sessione di Live surgery in 3D e 4K in diretta streaming dal Policlinico.                                           

Per il settimo anno consecutivo, il professore Antonino Agrusa, direttore dell’U.O.S.D. di Chirurgia Laparoscopica e docente del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.), parteciperà al 34° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente che si terrà i prossimi 23 e 24 Novembre, organizzato dal professore Giorgio Palazzini dell’Università La Sapienza di Roma.

Si tratta di un appuntamento di interesse mondiale, con esecuzione di oltre 150 interventi chirurgici in sessioni di Live Surgery in HD, 4K e 3D, in diretta dai 5 continenti.

Il Di.Chir.On.S. sarà protagonista nella giornata di Venerdi 24 Novembre: il professore Agrusa eseguirà interventi chirurgici in diretta per la prima volta dal nuovo complesso operatorio integrato ad alta tecnologiadell’Azienda ospedaliera universitaria utilizzando tecnologie laparoscopiche avanzate con visione 3D e 4K per il trattamento di patologie dell’esofago, del surrene e del colon.

“La partecipazione attiva a tale evento, – afferma Agrusa – caratterizzato negli anni scorsi da oltre 90.000 collegamenti sul web in streaming, rappresenta un ulteriore riconoscimento sul panorama nazionale ed internazionale che conferma il ruolo fondamentale della ricerca scientifica e tecnologica e gli altissimi standard assistenziali raggiunti il Policlinico “Paolo Giaccone”. Ho il piacere di invitare tutti gli studenti Unipa, gli specializzandi ed i colleghi presso l’Aula Ascoli – concludeper assistere in diretta streaming ad un evento di rilevanza internazionale, ricco di innovazione tecnologica che vede protagonista l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria e che ci rende orgogliosi per il costante lavoro scientifico ed assistenziale svolto quotidianamente con entusiasmo e dedizione”.

Com. Stam. + foto