UniME, rinnovati i coordinatori Cdl area medica: eletti Spina, Santoro e Lo Giudice

MESSINA – Sono stati rinnovati gli incarichi dei coordinatori dei Consigli dei tre Corsi di Laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’ateneo messinese: l’election day ha riconfermato i professori Edoardo Spina alla guida del primo, e Giuseppe Santoro per quello in inglese; neoeletto il prof. Giuseppe Lo Giudice per il corso in Odontoiatria.

“Felice della stima che mi hanno riposto ancora una volta i colleghi – ha commentato il prof. Spina, ordinario di Farmacologia al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – questo mi consentirà di continuare il lavoro svolto nel triennio precedente. Il Cdl in Medicina e Chirurgia attraversa una fase di importanti cambiamenti caratterizzata da un graduale aumento in tutte le sedi degli studenti immatricolati necessario per rispondere alla carenza di medici, soprattutto specialisti, nel nostro Paese. Un’importante novità di questi ultimi anni è stata l’introduzione della laurea abilitante che, attraverso lo svolgimento dei tirocini pratici all’interno del cdl, consente allo studente di conseguire nello stesso tempo la laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione. Sono certo che il Corso di Laurea farà del suo meglio per mantenere e migliorare il livello di soddisfazione degli studenti e garantire loro un’adeguata preparazione alla professione medica”.

Onorato della riconferma anche il prof. Santoro, ordinario di Anatomia Umana al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali: “L’International Medical School è il più giovane dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di area sanitaria dell’UniME (attivato nel 2018) in lingua inglese per intensificare l’internazionalizzazione dell’Ateneo. Abilitante alla professione, in esso si fondono competenza e passione dei docenti, dedizione del personale amministrativo e motivazione degli studenti. In questi anni ha attratto studenti da tutto il mondo con una percentuale di stranieri superiore al 70% del totale e ha stilato numerosi accordi di cooperazione con Università ed Enti comunitari ed extracomunitari, tra cui il “Mayo Clinic College of Medicine and Science” (USA), la “Mie University” (Japan), la “Universitat de Barcelona” (Spain) e la “Conférence des Ordres des Médecins Euro Méditerranée”.

Il Corso di Laurea in Odontoiatria sarà coordinato dal prof. Giuseppe Lo Giudice, docente in Odontoiatria conservativa ed in Endodonzia del CLMOPD: “ Sono particolarmente felice dell’approvazione dei colleghi – ha dichiarato – l’odontoiatria, soprattutto nell’ultimo periodo, ha subito una rapida evoluzione negli aspetti scientifici e tecnologici. In particolare, lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali 3D richiede nuovi modelli di formazione che permettano lo sviluppo negli studenti di competenze adeguate ai cambiamenti che l’innovazione determina in diagnosi e terapia. Sono certo – continua Lo Giudice – che il grande patrimonio culturale e professionale del cdl, la sua capacità di ricerca e di collaborazione interdisciplinare consentirà di affrontare positivamente questa sfida intellettuale, formando professionisti adeguati a questo nuovo modello di odontoiatria”.

