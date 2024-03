Unioncamere. Capone UGL:”Il Supporto per la Formazione e Lavoro porta risultati concreti”

“Le 447mila assunzioni previste dalle imprese a marzo sono un dato incoraggiante. Lo scenario delineato dal bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da

Unioncamere e ministero del Lavoro, è la conferma che una misura come il Supporto per la Formazione e Lavoro varata dal Governo porta risultati concreti e soddisfacenti, rappresentando una significativa inversione di rotta rispetto alle politiche di natura assistenziale del passato, rivelatesi fallimentari nella creazione di nuovi posti di lavoro. Rispetto a marzo 2023, l’incremento delle assunzioni è del 7,1%. A crescere di più: il settore dei servizi, delle imprese delle costruzioni e del manifatturiero. A frenare la spinta verso l’alto, le difficoltà di alcuni comparti a reperire figure adatte, come per esempio, operai specializzati, conduttori di impianti e tecnici. In questo senso, l’UGL ribadisce l’importanza di una riforma dei centri per l’impiego volta a favorire la sinergia fra pubblico e privato per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Incentivare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e aiutarli a indirizzare le proprie carriere verso settori forti e in crescita inoltre, è una sfida cruciale per rendere il Paese più competitivo e rilanciare l’occupazione”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL in merito ai dati Unioncamere sul lavoro.

Com. Stam. + foto UGL