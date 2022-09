UniPa ed ENM  insieme per sostenere le politiche attive del lavoro e del microcredito

Siglato l’accordo tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e l’Università di Palermo per sostenere le politiche attive del lavoro e il microcredito.

“Questo protocollo d’intesa siglato con l’Università di Palermo – dichiara Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito – sarà la porta per nuove iniziative comuni, volte a sostenere la microimprenditorialità, la microfinanza e l’innovazione che travalica il confine stesso di questa grande struttura universitaria. Lo scopo principale dell’accordo è quello di rilanciare il territorio, il Sud Italia da cui può dipanarsi una grande forza imprenditoriale per il rilancio del sistema Paese. Partendo dalla formazione, l’Università di Palermo saprà sostenere una nuova vision del microcredito e della microfinanza”.

“Con questa intesa UniPa prosegue nell’impegno di instaurare solidi rapporti di collaborazione per incrementare l’indice di occupazione favorendo opportunità di crescita economico-sociale del territorio regionale e rendendo così maggiormente competitivo il sistema produttivo e formativo locale – dichiara Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo – Grazie a questo accordo sarà possibile dare un aiuto concreto alle iniziative imprenditoriali sostenibili promuovendo opportunità di finanziamento ai giovani imprenditori tramite lo strumento del microcredito. Le attività della conoscenza andranno orientate verso la produzione di valore aggiunto per il territorio favorendo la sostenibilità e proponendo progetti e programmi per i quali il territorio mostra eccellenze scientifiche e forti legami con la richiesta delle imprese, perseguendo pertanto i comuni obiettivi di sviluppo sostenibile per conquistare posizioni di leadership nel sistema internazionale”.

Presente alla firma il Professor Francesco Verbaro per conto dell’Ente Nazionale per il Microcredito, il quale ritiene che dal protocollo con UNIPA, potrebbero scaturire i seguenti progetti ed attività: attivazione dello sportello per il microcredito: per fornire informazioni e servizi sulle misure di microcredito e credito agevolato che favoriscono lo start up di imprese; giornate di orientamento per gli studenti: cv, info su piattaforme web di matching, funzionamento del mercato del lavoro, settori trainanti, diritti e doveri; giornate di educazione finanziaria per spiegare l’importanza della finanza con riferimento agli aspetti quotidiani e di business, come credito, assicurazioni; giornate di labour education: per spiegare i diritti e doveri, tipologie di contratti di lavoro e loro caratteristiche, contribuzione e previdenza anche in collaborazione con enti bilaterali della formazione; giornate di informazione sull’autoimpiego e su come diventare professionista finalizzate alla creazione di aule di formazione, finanziata dal progetto Yes I Start UP.

