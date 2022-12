Uno scuolabus per l’Ascione, Palermo on ice dona 2.000 euro alla scuola di Borgo Nuovo

La manifestazione che porta la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Giardino Inglese da dieci anni, inoltre, ha regalato biglietti omaggio ad alcune comunità alloggio per minori individuate insieme all’assessorato alle Politiche sociali

PALERMO – Duemila euro per comprare uno scuolabus con cui gli studenti possono raggiungere aziende, laboratori e siti naturalistici dove svolgere attività di alternanza scuola-lavoro. A tanto ammonta la donazione che Palermo on ice, la manifestazione che da oltre dieci anni porta al Giardino Inglese nel periodo delle feste la pista di pattinaggio sul ghiaccio, ha fatto all’istituto Ernesto Ascione di Borgo Nuovo, da qualche mese senza il veicolo ritenuto ormai desueto per il trasporto pubblico dei suoi ragazzi.

Uno scuolabus necessario grazie al quale gli studenti potranno partecipare a iniziative ricreative, culturali e inclusive. L’assegno è stato così consegnato da Guglielmo Correnti, a capo della Big Ice che organizza la manifestazione, alla dirigente scolatisca dell’istituto Ascione, la professoressa Rosaria Inguanta. Alla cerimonia a Palazzo delle Aquile hanno partecipato anche il sindaco Robrto Lagalla, l’assessore alle Politiche sociali Rosalia Pennino e l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia.

Inoltre, anche quest’anno la Big Ice ha regalato ad alcuni bambini dei biglietti gratuiti per accedere alla pista di pattinaggio su ghiaccio, di concerto con l’assessorato guidato da Pennino. I ticket omaggio sono stati destinati ad alcune comunità alloggio per minori in fascia d’età 6-13 anni e 14-18 anni, centri socio-educativi, enti che gestiscono attività di semiconvitto per minori, enti che gestiscono sul territorio cittadino attività di servizio educativa domiciliare (Sed), e servizio di educativa territoriale (Set). Inoltre, alcuni, sono stati riservati anche al centro aggregativo (Cat) che opera a Baida.

“Grazie alla generosità di questa iniziativa, che connette ancora di più il mondo delle imprese con la nostra comunità in termini di solidarietà, daremo la possibilità a tanti bambini con disabilità o in condizione di disagio economico, di potere fruire della pista di pattinaggio concedendosi un momento di gioco e di serenità durante queste festività natalizie”. Così dichiara l’assessore alle politiche sociali Rosalia Pennino. “Lo sport unisce ed è un’occasione irripetibile ospitare un evento come questo che da anni si prodiga per regalare momenti di spensieratezza ai giovani. Promuoviamo i valori e la cultura che lo sport sa trasmettere” afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport.

“Ancora di più oggi mi vengono in mente le parole di Don Pino Puglisi, ‘Se ognuno fa qualcosa di può fare molto’. Sono certo che attraverso il supporto ed una proficua sinergia tra le aziende del territorio e il Comune di Palermo, prendendo a modello questa esperienza, potranno essere realizzati progetti importanti capaci di offrire sostegno ma soprattutto speranza a tanti bambini e tante famiglie che oggi ne hanno bisogno”. Così dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Anche quest’anno per noi era molto importante regalare un momento di divertimento a quei bambini che più di tutti hanno bisogno di un sorriso. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, con quella magia che riesce a restituire in un periodo come quello del Natale, è solo un piccolo pensiero per tutti quei minori che trascorreranno le feste in modo meno spensierato. I bambini non dovrebbero mai essere privati di un sorriso”. Dichiara Guglielmo Correnti di Big Ice.