Uno stile di vita attivo rigenera il corpo e lo spirito

“Divertiti! Fai movimento!” è lo slogan della Giornata mondiale dell’attività fisica 2023. Sono tre i progetti dell’Asp di Catania, rivolti a tutta la popolazione, per promuovere l’attività fisica ad ogni età!

CATANIA – Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’attività fisica. Una occasione per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’attività fisica e del movimento, ad ogni età.

Lo slogan di questa edizione 2023 è “Divertiti! Fai movimento!”, enfatizzando come il movimento sia anche divertimento e socializzazione.

Nei Paesi industrializzati, la sedentarietà rappresenta il secondo più importante fattore di rischio per la salute dopo il fumo di tabacco. Esiste una stretta connessione tra l’inattività fisica e le patologie croniche che rappresentano circa il 75% delle cause di morte.

Su questo fronte l’Asp di Catania, attraverso l’UO di Educazione e Promozione della salute, diretta da Salvatore Cacciola, è impegnata con tre progetti di promozione dell’attività fisica per tutta la popolazione.

Muoviti ancora

Il progetto Muoviti ancora coinvolge oltre 600 partecipanti, over 65. I gruppi di attività fisica, operativi in 18 Comuni della provincia, sono seguiti da un’equipe composta da quattro esperti in scienze motorie, da due educatori professionali e due assistenti sociali. Le attività si svolgono prevalentemente in locali e parchi messi a disposizione dalle amministrazioni comunali.

Un Km in Salute

Con il progetto Un Km in Salute si intende creare un percorso di 1 km in un parco aperto a tutti per promuovere la cultura del movimento, acquisire uno stile di vita attivo e creare gruppi omogenei di cammino, ritenuti dalla letteratura uno degli strumenti più efficaci a determinare effetti positivi sulla salute di persone sane sedentarie.

All’interno della progettualità, che coinvolge attualmente 16 Comuni della provincia, l’equipe l’UO di Educazione e Promozione della salute realizza un corso di formazione per walking leader, la figura di volontariato su cui si fa affidamento per sostenere e realizzare le uscite di cammino autonome.

La prima edizione del corso si è conclusa il 21 marzo scorso, formando 18 walking leader. Considerato l’elevato numero di adesioni, ben 210, si stanno già programmando altre edizioni da svolgere nei prossimi mesi.

Il corso si svolge in presenza, è strutturato in 5 incontri formativi di tre ore ciascuno, per complessive 15 ore ed è condotto da due educatori professionali e da un esperto in scienze motorie.

Un miglio al giorno in torno alla scuola

Infine il progetto Un miglio al giorno in torno alla scuola. Questa pratica è nata da un’iniziativa di una scuola scozzese, e si sta diffondendo in Italia e in molti Paesi europei.

L’obiettivo è di costruire a scuola percorsi esperienziali per la promozione del benessere con strumenti e modalità innovative.

In provincia sono 18 gli Istituti scolastici coinvolti nelle attività progettuali in corso di svolgimento:

C.D. “Don Lorenzo Milani” di Randazzo

C.D. “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso

I.C. “Don Antonino La Mela” di Adrano

I.C. “G. Parini” di Catania

I.C. “G. Verga” di Viagrande

I.C. “Leonardo Da Vinci” di Misterbianco

I.C. “M. Montessori” di Caltagirone

I.C. “M. Montessori” di Catania

I.C. “P.S. Di Guardo-Quasimodo” di Catania

I.C. “Padre Pio da Pietralcina” di Misterbianco

I.C. “Battisti” di Catania

I.C. “Canonico V. Bascetta” di Adrano

I.C. “G. Russo” di Giarre

I.C.S. “Sebastiano Scandurra” di Acicatena

I.C.S. “Sauro/Giovanni XXIII” di Catania

I.T.E. “G. Russo” di Paternò

L.S. “Ettore Majorana” di Scordia

S.M.S. “Q. Maiorana” di Catania

Durante l’orario scolastico gli alunni vengono invitati a coprire la distanza di un miglio (circa 1600 metri) a passo svelto. Il tempo per svolgere questo compito quotidiano, vista l’andatura da tenere, viene calcolato intorno ai 15-20 minuti, che sicuramente non incide sull’intera giornata scolastica e sociale.

L’attività permette di allenare il fisico, contrastando il rischio di sovrappeso e la sedentarietà, e offrendo al mondo scolastico uno spazio completamente nuovo in cui inserire stili di vita con riscontri sorprendentemente positivi.

Info e contatti

Per ulteriori informazioni o per aderire ai progetti rivolgersi a:

UO Educazione e Promozione della Salute

numero verde: 800093680

e-mail: educazionesalute@aspct.it

