Catania, 26 marzo 2021 – La raccolta e il riciclo degli oli esausti hanno un’enorme importanza per la tutela dell’ambiente e per l’industria del rifiuto zero.

A porre il problema è Fabrizio Cadili, consigliere M5s della prima municipalità, promotore dell’iniziativa “V-OLI-amo Riciclare”. “Ho richiesto al presidente della seconda commissione di occuparci di questo tema troppo spesso messo in secondo piano o dimenticato del tutto. Gli oli esausti inquinano il suolo, l’aria e l’acqua. E’ sufficiente un solo kg di olio vegetale esausto per inquinare una superficie d’acqua di 1.000 m2, creando una pellicola che ne impedisce l’ossigenazione e la corretta penetrazione dei raggi solari, causando un danno gravissimo alla flora e alla fauna” spiega Cadili.

“Il riciclo degli oli vegetali esausti – conclude – è poi fondamentale per l’industria del rifiuto zero, perché gli oli possono essere riutilizzati per molteplici usi: come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, bio-lubrificanti per macchinari agricoli o nautici, prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri, grassi per la concia, cere per auto. Ma per riciclarli bisogna anche raccoglierli. Con la mia iniziativa ‘V-OLI-amo Riciclare’ ho intenzione di chiedere al Consiglio del primo municipio di individuare e poi installare due o tre punti di raccolta degli oli esausti. Presenterò una mozione e vorrei coinvolgere i cittadini: sarebbe bello se mi aiutassero ad individuare le zone adatte per la raccolta.”

MoVimento 5 Stelle Catania

https://www.facebook.com/catania5stelle/

Com. Stam.