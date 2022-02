Vaccini anti-Covid, torna l’open day per tutti alla Fiera del Mediterraneo

Da oggi, lunedì 14 febbraio, sarà di nuovo possibile accedere all’hub senza prenotazione – Vaccini a ingresso libero alla Fiera del Mediterraneo.

Dal 14 febbraio l’hub vaccinale provinciale torna in regime di open day: fino a nuove disposizioni non sarà necessaria la prenotazione per effettuare prima, seconda o terza dose di vaccino anti-Covid.

La nuova regola è valida per gli utenti di tutte le età. Gli orari di accesso all’hub della Fiera del Mediterraneo restano invariati: 9-19 per i vaccini, 8-13 per i tamponi.

Una misura che si rende necessaria per dare ulteriore nuova linfa alla campagna vaccinale, anche in vista dell’obbligo di esibire il supergreen pass o green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro applicato agli over 50, a partire da martedì 15 febbraio.

Com. Stam.