Vasco Live Tour 2024: nuove canzoni per il sociale

Vasco Rossi tornerà a giugno 2024 con 12 date italiane e un unico scopo: la questione sociale Dopo il successo dello scorso anno, un’altra maratona per Vasco Rossi, che tornerà con il Vasco Live Tour a partire giugno negli stadi italiani.

Lo ha annunciato ieri, 13 marzo, in una diretta instagram con Lucilla Andreucci, ufficio presidenza di Libera, dove ha affrontato a ruota libera un dialogo in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà a Roma il prossimo 21 marzo e dove non ha mancato l’occasione per parlare di sé e del suo prossimo tour.

“Sono 24 canzoni con un inizio straordinario. Farò sette concerti a San Siro, è la prima volta in assoluto per me, uno stadio fantastico. Farò quattro concerti a Bari al San Nicola. Data zero a Bibione, città che mi è particolarmente cara, aveva un appartamento mio padre ed ho molti amici lì”.

Questa, l’anticipazione del cantante modenese, che ribadisce la sua volontà nell’impegnarsi socialmente anche attraverso la musica e una scaletta apposita, la social set list.

Le date:

7 Giugno Milano Stadio San Siro

8 Giugno Milano Stadio San Siro

11 Giugno Milano Stadio San Siro

12 Giugno Milano Stadio San Siro

15 Giugno Milano Stadio San Siro

19 Giugno Milano Stadio San Siro

20 Giugno Milano Stadio San Siro

25 Giugno Bari Stadio San Nicola

26 Giugno Bari Stadio San Nicola

29 Giugno Bari Stadio San Nicola

30 Giugno Bari Stadio San Nicola

di Giada Coacci