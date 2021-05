Ottimi risultati per la Venus Asd Trapani, plauso dell’amministrazione. Grande affermazione per la Venus Asd di Trapani.

Le ragazze del Twirling allenate da Ida Bruno insieme alla sua assistente Erika Vattiata hanno conquistato diversi premi nelle varie competizioni per le quali hanno gareggiato. Due atlete si sono laureate vice campionesse regionali e parteciperanno alla finale nazionale: Alessandra Agate nel freestyle Serie C Junior 2 e Silvia Adamo nel freestyle Serie B. Quest’ultima, insieme a Sara Pilato terza classificata nel freestyle junior Serie B formerà il duo Serie B Junior alle finali nazionali. Ottimo piazzamento anche per Angelica Pizzardi che col secondo posto ottenuto accede alla finale nel Freestyle cadetti C. Alessandra Agate e Melania Sanacore hanno invece ottenuto il titolo regionale nel duo junior Serie C. Si qualificano alla finale nazionale anche il Team Junior serie C (composto da Angelica Pizzardi, Cloe Stramandino, Sophia Coppola, Noemi Ravazza, Miriam Lazzara, Aurora Costa, Erika Russo e Lorena Morreale) e Alice Mistretta, Lorena Morreale ed Erika Russo nella specialità Coppa Italia. Le gare nazionali si svolgeranno a Cuneo il 4, 5 e 6 giugno 2021. Da parte del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dell’assessore allo sport Enzo Abbruscato vivi complimenti alle atlete ed alle allenatrici per i trofei conquistati ed in bocca al lupo per le finali nazionali del mese prossimo.

