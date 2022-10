Verga 100 celebra il nuovo realismo cinematografico

Si è conclusa l’edizione speciale del Verga Film Festival parte del Festival Verghiano sostenuto dal Parlamento Europeo, Regione Sicilia, Assemblea Regionale e Pontificio Consiglio della Cultura che omaggia il cinema del reale e sociale, occhio attento verso quella cinematografica che, senza l’ausilio di effetti speciali, riesce a rappresentare il mondo circostante, nella sua purezza e ordinarietà.

Un tributo verso il fautore della narrazione verista, Giovanni Verga, che ha fatto del vero, la propria poetica. Fonte di ispirazione per molti cineasti, come Francesco Rosi, Carlo Lizzani, Vittorio De Sica, che oggi ritorna, in occasione di Verga 100, con l’intenzione di fondare una nuova corrente neorealista. Del resto, lo Scrittore siciliano fu tra i primi a intuire le potenzialità del mezzo filmico, collaborando attivamente con i francesi alle prime sperimentazioni culturali. Con questo evento si riconosce il talento di una nuova frontiera di artisti, viene, infatti, attribuito il premio come miglior opera reale a “Giovanni e La Bicicletta” di Gianpaolo Pupillo, che sembra citare, lontanamente, Ladri di Biciclette; “Il roseto di Bulla” di Luca Annovi riceve quello per il documento sociale nel racconto di un particolare spazio verde; infine, “Il Viaggio” di Juan Pablo Etcheverry e Fabio Teriaca riceve quello per l’animazione sociale sul tema della droga. Menzione speciale a “Immigrants open Shops” dell’irlandese Pat Boran. Una manifestazione che ha riunito centinaia di filmmaker da ogni parte del mondo in questo momento storico di grande importanza per la cultura nazionale. Una nuova edizione dell’evento si realizzerà anche questo inverno fino alla chiusura del Centenario prevista per il 2023 e che vedrà anche la proiezione di alcune delle trasposizioni più importanti dell’Autore verista, già annunciate nei mesi scorsi.

Com. Stam./foto