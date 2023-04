Verso la costruzione del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri, riconsegnata al Demanio l’area dell’ex Buscaino Campo

È stato riconsegnato al Demanio regionale e pertanto all’Arma dei Carabinieri lo stabile dell’ex scuola Buscaino Campo. Sono terminati, infatti, i lavori di bonifica dell’ex plesso scolastico che presto diventerà – a seguito di demolizione e nuova costruzione – il nuovo comando provinciale dei Carabinieri di Trapani.

«Un altro immobile che era chiuso e abbandonato presto sarà operativo: l’area dell’ex Buscaino Campo sarà a breve recuperata. Nel 2018 – afferma il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – abbiamo trovato la struttura chiusa e l’abbiamo messa in sicurezza. Come Comune, abbiamo ricevuto numerosi finanziamenti per le altre scuole attive del centro storico e financo per riaprire la storica Livio Bassi, motivo per cui la Buscaino Campo rischiava di essere un immobile superfluo, vista la contenuta domanda scolastica in quella zona. Questa ex scuola abbandonata sorge sul demanio della Regione e, a seguito della richiesta ricevuta dalla Prefettura e dallo stesso Comando Provinciale – dato che al momento l’Arma è in affitto presso la sede di via Orlandini -, si è trovato un accordo tra l’Amministrazione comunale e lo stesso Demanio a beneficio della Benemerita».

Nella stessa area, oltre al Comando, saranno realizzate anche le palazzine che ospiteranno gli alloggi per i militari.

«Da un lato lo sviluppo del porto nel breve periodo ed i suoi traffici e dall’altro nei prossimi mesi – aggiunge Giacomo Tranchida – tanti saranno gli studenti che popoleranno nuovamente il centro storico: si garantisce, quindi, un presidio di legalità proprio nel cuore della città, accanto al nuovo polo universitario Principe di Napoli, in un contesto di grande evoluzione in attesa del nuovo waterfront del porto di Trapani che rivoluzionerà la zona. È una garanzia in più anche per i numerosi commercianti, artigiani, cittadini residenti ed in larga parte anziani, vista la vigilanza che i Carabinieri assicureranno».

Com. Stam. + foto