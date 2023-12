Vicolungo The Style Outlets: grande successo per gli auguri di Natale di Antonino Cannavacciuolo

Grande successo di pubblico per gli auguri di Natale del noto Chef accompagnati da un golosissimo assaggio dei panettoni creati nel suo Laboratorio Artigianale e disponibili per l’acquisto presso il punto smart gourmet “Antonino, il banco di Cannavacciuolo” nella piazza principale del centro.

Come da tradizione, oggi, mercoledì 6 dicembre, lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha fatto visita a Vicolungo The Style Outlets per portare i suoi migliori auguri di Natale alle centinaia di visitatori arrivati nel centro per incontrarlo.

A partire dalle 16.30, infatti, lo Chef ha accolto nel suo store presente nell’outlet i numerosi fan che hanno approfittato dell’occasione speciale per scambiarsi gli auguri, scattare foto, chiedere autografi e gustare il dolce tipico del periodo natalizio nelle sue molteplici varianti rigorosamente firmate dallo Chef.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo

“ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo” ha debuttato a Vicolungo The Style Outlets a maggio 2019. Il punto smart gourmet prende ispirazione dalla tradizione street food napoletana, che offre una ricca selezione di gastronomia gourmet in versione smart e anche “on the go”. Sul menu sfiziosità salate come pizza fritta, parmigiana di melanzane, mozzarella in carrozza, cuoppo e dolci come sfogliatelle, babà, code d’aragosta e altri prodotti iconici.

Oltre a godere delle delizie direttamente presso il punto vendita, è possibile acquistare le creazioni uniche e deliziose dal laboratorio artigianale dello Chef, ampliando così le opportunità di assaporare l’eccellenza gastronomica direttamente a casa propria.

NEINVER

NEINVER è una multinazionale di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY.

Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 17 centri outlet, 4 retail park e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, la roadmap Building Tomorrow di NEINVER definisce obiettivi specifici volti a creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, incrementando la resilienza dell’azienda e migliorando il coinvolgimento dei suoi dipendenti.

