Villorba Corse sfiora il podio nel Lamborghini Super Trofeo a Vallelunga

Treviso. La Scuderia Villorba Corse ha concluso il quinto e penultimo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo Europa sull’Autodromo di Vallelunga con due ulteriori arrivi a punti per l’equipaggio formato da Michael Blanchemain e Jim Pla al volante della Huracan ST Evo2 numero 92 del team trevigiano. Due traguardi raggiunti ancora una volta in top-10 (ottavi in gara 1 e decimi in gara 2) che allungano l’ottima striscia positiva che ha visto i due piloti francesi concludere a punti tutte le dieci gare finora disputate in stagione (e va aggiunta una pole position). Una costanza e un rendimento molto apprezzati in seno alla squadra diretta da Raimondo Amadio, anche se nel caso di gara 2 di Vallelunga, disputata domenica pomeriggio, resta negli occhi lo sfortunato contatto subìto da Blanchemain al penultimo giro mentre occupava la terza posizione. Un contatto senza colpe che ha visto scivolare l’equipaggio in decima posizione e un podio di classe Pro-Am sfiorato che però fa già guardare alla rivincita nell’immediato sesto e ultimo appuntamento stagionale in programma in settimana sempre sul circuito romano e poi al pirotecnico spettacolo delle World Finals, che poi nel weekend chiuderanno la stagione di tutti i monomarca della Casa del Toro.

Così, per Villorba Corse il sesto atto del Lamborghini Super Trofeo Europa prevede gara 1 giovedì 16 novembre alle 11.45 e gara 2 venerdì alle 11.15. Alla conclusione della serie europea, sarà il momento delle World Finals. La sfida mondiale prevede schierati al via anche i protagonisti delle serie Nord America e Asia: gara 1 sabato 18 novembre prende il via alle 15.55, mentre gara 2 domenica scatta alle 14.50. Tutte sulla distanza di 50 minuti, ogni gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in live streaming sul sito ufficiale www.lamborghini.com/motorsport/super-trofeo/europe .

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Va in archivio un round 5 nel quale all’inizio abbiamo combattuto un po’ con dei problemi di assetto che non ci hanno aiutato in gara 1. In gara 2 abbiamo raddrizzato il timone e siamo stati costantemente competitivi nelle posizioni di vertice. Peccato per il contatto che ci ha visto incolpevoli bersagli e ha vanificato il lavoro della squadra. Ma ora testa ancora giù sul da farsi. Già da martedì si riparte con il round 6 e poi concentrati fino alla fine sulle Wolrd Finals del prossimo weekend”.

