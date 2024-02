Visita del Ministro Nello Musumeci all’Istituto Duca degli Abruzzi di Catania

“Da studente del Nautico a Ministro del Mare”. Questo è lo slogan che ha caratterizzato la visita stamattina del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci all’Istituto Duca degli Abruzzi di Catania.

Accanto alla dirigente del Politecnico del Mare, Vice Presidente dell’ITS di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino il Ministro Musumeci ha tagliato il simbolico nastro che ha sancito l’inaugurazione della mostra fotografica per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Istituto Duca degli Abruzzi.

“La sua presenza qui oggi è un vanto e un onore perché non fa altro che veicolare il messaggio di essere sulla giusta rotta- afferma Brigida Morsellino-. Da 150 anni questa scuola naviga in un mare di opportunità con il vento impoppa e grazie ad equipaggi, composti da grandi uomini e grandi donne, che sono passati da queste aule e che qui si sono formati. Il Ministro è da esempio per tutti i ragazzi che oggi frequentano questa scuola e che possono immaginare di poter raggiungere degli obiettivi prestigiosi nella propria vita”.

Un secolo e mezzo di vita è un traguardo raggiunto finora da pochi istituti in tutta Italia.

“Il nostro segreto- prosegue Morsellino– è rinnovarsi, essere orgogliosi del nostro passato e affrontare con la giusta determinazione le sfide del futuro”.

“Per me è una grande emozione tornare nell’istituto dove ho trascorso alcuni importanti anni della mia giovinezza- sottolinea Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci – voglio ringraziare la preside Morsellino per aver consentito a questo ritorno soprattutto in un momento storico dove è importante stare accanto agli istituti che hanno il compito di formare le nuove leve, sia per i giovani che intendono navigare sia per le grandi specializzazioni, di cui ha bisogno il mercato del lavoro che ruota tra le filiere dell’economia del mare. C’è tanta necessità di competenze e abilità professionali visto che serve una nuova cultura del mare”.

Accompagnato dalla dirigente del Politecnico del Mare, il Ministro Musumeci ha potuta ammirare, insieme a tutti i presenti, l’esposizione, curata dal fotoreporter Davide Anastasi, che ripercorre un secolo e mezzo dell’istituto di Catania.

“Ringrazio la dirigente Morsellino che mi ha conferito quest’incarico e tutti coloro che hanno aiutato ad allestire i pannelli fotografici ed esplicativi- sottolinea Davide Anastasi– ho voluto creare un percorso, diviso sui tre piani dell’edificio, per raccontare l’essenza stessa dell’istituto costruendo un percorso di emozioni unico nel suo genere”.

Sulle note dell’inno nazionale, cantato dal coro dell’istituto “Dante Aligheri”, il Ministro Musumeci è stato accolto dagli studenti del Duca degli Abruzzi e dai Cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania. Accanto a lui le autorità politiche, militari e sociali tra cui il Sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella, il Provveditore agli Studi della provincia di Catania Emilio Grasso, il consigliere del Ministro della Politiche del Mare Ammiraglio Marchese, il Comandante Capitaneria di Porto Fabrizio Coke.

Nel corso della conferenza la dirigente Morsellino ha nominato il Ministro Nello Musumeci socio onorario del “Propeller Ports of Catania & Southeastern Sicily” e gli ha consegnato il primo crest dei 150 anni dell’Istituto Duca degli Abruzzi con il nuovo simbolo celebrativo della scuola. A conclusione della giornata i presenti hanno avuto modo di ammirare Planetario dell’istituto. Una struttura di ultima generazione che arricchisce ulteriormente l’offerta formativa del Politecnico del Mare di Catania.

