Visita istituzionale a Pantelleria del Vicepresidente Vicario dell’Ars, Nuccio Di Paola e dell’on. Cristina Ciminnisi sull’Isola

Sono giunti ieri in visita istituzionale a Pantelleria Nuccio Di Paola, Vicepresidente Vicario dell’ARS e l’On. Cristina Ciminnisi, Deputata dell’ARS. Per entrambi stata la prima visita sull’isola dopo le scorse elezioni.

Sono stati accolti dal Sindaco, Vincenzo Campo, dalla Giunta e dal Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale, Stefano Scaltriti. Durante la visita si è discusso delle prossime elezioni amministrative ed è stato fatto un rapido giro di alcuni punti dell’isola.

“Siamo venuti oggi e torneremo per confermare di essere al fianco di Vincenzo Campo per continuare il progetto di cambiamento di Pantelleria che ha già iniziato 5 anni fa,” ha dichiarato il Vicepresidente Di Paola. “L’importanza dell’azione di questa Amministrazione è sotto gli occhi di tutti e Pantelleria può essere un esempio ed un modello di buon governo per tanti altri piccoli Comuni della Regione Siciliana.”

L’On. Ciminnisi aveva promesso di tornare dopo l’elezione all’ARS e ha mantenuto la promessa, anche se nel frattempo sta lavorando su alcune tematiche di concerto con i produttori isolani: “Avevo promesso che sarei tornata e questa sarà la prima di una serie di visite a Pantelleria che non solo hanno un valore sentimentale per me, ma mi consentono di mantenere i rapporti con il territorio e scoprire ogni volta nuove eccellenze da sostenere e promuovere.”

Il Sindaco Vincenzo Campo ha espresso soddisfazione per la visita: “È importante per noi avere un confronto diretto con i nostri deputati regionali, che continuano a seguire e lavorare per il nostro territorio. L’attenzione costante per quelle che sono le problematiche dell’isola e l’importanza della promozione del nostro territorio e dei nostri prodotti rimane una costante per noi nel rappresentare l’isola. E fondamentale è avere interlocutori preparati e impegnati costantemente, non solo in occasione delle passerelle elettorali e per questo il mio e il nostro ringraziamento va a Nuccio e a Cristina che torneremo presto ad ospitare sull’isola per portare avanti gli impegni presi.”

Com. Stam. + foto