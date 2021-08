Associazione InformaGiovani offre a giovani residenti in Italia la possibilità di partecipare ad un progetto di volontariato

a Milicz in Polonia per un anno (da ottobre 2021 a settembre 2022) con il supporto del programma Corpo Europeo di Solidarietà, presso il nostro partner polacco Fundacja Mobilni Polacy.

Profilo del volontario

L’opportunità di volontariato si rivolge a giovani con le seguenti caratteristiche:

– età tra i 18-30 anni.

– iscrizione al database European Solidarity Corps

– interesse verso le attività socio-culturali realizzate dall’organizzazione

– essere autonomi, intraprendenti, flessibili

– apertura mentale, responsabilità e senso dell’umorismo

– passione nel lavoro con bambini/adolescenti e adulti

Attività del volontario

Il volontariato verrà svolto presso una delle seguenti istituzioni della città:

– Scuola Primaria;

– Associazione degli amici dei bambini e delle persone con disabilità

CONDIZIONI DEL PROGETTO

Assicurazione: I volontari saranno iscritti al sistema assicurativo CIGNA.

Alloggio: I volontari alloggeranno in una casa comune a pochi passi dal posto di lavoro e condivideranno la stanza solo con una persona.

Orario di lavoro: I volontari lavoreranno circa 35 ore a settimana, e avranno 2 giorni di riposo al mese per le vacanze, per lo più nel weekend.

Trasporto locale: ai volontari verranno fornite delle biciclette per muoversi in città in autonomia.

Vitto e pocket money: Ogni volontario riceverà un pocket money di 90 euro al mese di paghetta, e i soldi per il vitto per un totale di 750 PLN al mese.

Costi di viaggio: rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sino ad un ammontare pari a Euro 275,00

Per maggiori informazioni e prima di procedere alla candidatura, vi invitiamo a leggere attentamente l’infopack.

Candidatura

Inviare il proprio CV e lettera motivazionale specifica per il progetto (entrambi in inglese) a info@mobilnipolacy.org.pl.

Nella lettera motivazionale, includere le risposte alle seguenti domande:

1. Sei pronto/a a lavorare con bambini e adulti sani e disabili? (dipende – alcuni di voi lavoreranno solo con bambini sani nelle scuole elementari, altri in associazione per bambini e adulti disabili)

2. Sei consapevole che il progetto durerà 12 mesi e inizierà a settembre 2021? Se sì, possiamo essere sicuri che non cambierai idea e rimarrai con noi fino alla fine del progetto (agosto 2022)?

3. Sei capace e desideroso/a di vivere in una piccola città (Milicz ha solo 15 000 abitanti. Ci saranno 10 volontari ma non c’è un cinema, discoteche o centri commerciali, tuttavia ci sono un sacco di piste ciclabili forestali intorno, alcune palestre, alcuni pub, piscine…)?

SCADENZA:

6/09/2021

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani