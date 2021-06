I convocati per il raduno di Milano e l’amichevole contro il Venezuela (24/06) Si aggregano Abass, Fontecchio, Moraschini, Pajola, Ricci e Tessitori Lasciano il raduno Bortolani, Caruso, Gaspardo e Zanotti

Amburgo. La VTG Supercup si chiude con una sconfitta contro la Germania (91-79) per gli Azzurri, che oggi faranno rientro a Milano per proseguire il raduno in vista del Preolimpico di Belgrado (29 giugno/4 luglio).

Il CT Meo Sacchetti ha diramato una nuova convocazione in vista del raduno a Milano e dell’amichevole contro il Venezuela il 24 giugno aggregando atleti attualmente non impegnati con le rispettive squadre di club. Si uniscono al gruppo Awudu Abass, Simone Fontecchio, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori.

Sono stati autorizzati a lasciare il raduno al rientro in Italia i seguenti giocatori: Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Raphael Gaspardo e Simone Zanotti.

Così il CT dopo il match contro i tedeschi: “Il Preolimpico si avvicina e dobbiamo dosare le forze. Per questo abbiamo deciso, stasera, di fare delle rotazioni anche importanti. Abbiamo avuto un calo fisico nel secondo tempo ma nel complesso abbiamo ottenuto buone risposte da questo torneo. Sono più che soddisfatto e adesso proseguiamo il lavoro con i ragazzi che si uniranno al gruppo a Milano”.

Così il Capitano Nicolò Melli: “Innanzitutto ringrazio i quattro ragazzi che oggi lasceranno il raduno per l’apporto che hanno dato fino a questo momento. Ora inseriamo i nuovi arrivati sperando di sfruttare il poco tempo a disposizione per salire di qualità. Qui ad Amburgo un buon torneo in fin dei conti. Stasera bene nel primo tempo ma poi siamo calati nel secondo. Dobbiamo migliorare soprattutto in difesa”.

Che la Germania fosse l’ostacolo più complesso dei tre ad Amburgo lo si era intuito già nei giorni scorsi: i tedeschi hanno rifilato 33 punti di scarto alla Repubblica Ceca e 27 alla Tunisia.

Due successi anche per gli Azzurri, che però dalla loro non hanno tutta la fisicità a disposizione di coach Rodl. Per fortuna ci sono molte altre frecce nella faretra di coach Sacchetti, che pensando all’approssimarsi del Preolimpico concede un turno di riposo a Stefano Tonut e Nico Mannion.

La velocità e l’intraprendenza sorprendono subito Benzing e compagni, che faticano a inquadrare le contromosse giuste. Le medie basse del primo quarto si impennano all’improvviso nella seconda frazione, con l’Italia che segna ben 28 punti piazzando anche un parziale di 10-0 sotto la guida di uno straripante Capitan Nik Melli (17 nel primo tempo).

Al rientro in campo la Germania allunga: le tre triple di Obst, Voigtmann e Wimberg spediscono l’Italia subito sotto e al minuto numero 30 il parziale recita 29-12. Con questi numeri, gli Azzurri iniziano gli ultimi 10 minuti sotto 71-58. L’orgoglio non manca a questa squadra, che con dedizione le prova comunque tutte fino ad arrendersi sul 91-79.

Career high per Nicolò Melli, che migliora i 20 punti messi a segno proprio ad Amburgo e proprio contro la Germania nel 2018.

Oggi il volo verso Milano e nel pomeriggio di nuovo in campo per iniziare a inserire i nuovi arrivati.

Il tabellino

Germania-Italia 91-79 (22-20, 20-28, 29-12, 20-21)

Germania: Bonga* 11 (3/4, 1/2), Saibou 18 (1/4, 4/5), Van Slooten, Wimberg* 7 (2/2, 1/5), Voigtmann* 11 (4/5, 1/3), Benzing 7 (2/5, 0/1), Wagner 11 (3/4, 0/1), Herkenhoff 3 (1/1 da tre), Wank, Barthel* 10 (4/4, 0/2), Obst* 13 (3/5, 2/7), Stanic. All: Rodl

Italia: Spissu* 4 (1/1, 0/1), Candi* 5 (1/1, 1/6), Melli* 21 (6/12, 3/5), Spagnolo 9 (2/4, 1/3), Bortolani 3 (0/2, 1/2), Ruzzier 2 (1/3, 0/1), Polonara* 16 (6/7, 1/7), Caruso ne, Vitali M.* 8 (0/3, 2/3), Diouf 9 (2/2), Zanotti ne, Akele 2 (1/1, 0/1). All: Sacchetti

Tiri da due Ger 22/34, Ita 20/36; Tiri da tre Ger 10/27, Ita 9/29; Tiri liberi Ger 17/21, Ita 12/19. Rimbalzi Ger 46 (9 Voigtmann), Ita 22 (9 Polonara). Assist Ger 16 (7 Voigtmann), Ita 16 (6 Ruzzier).

Usciti 5 falli: Wagner (Ger), Melli (Ita)





Arbitri: Boris Krejic (Slovenia), Manuel Attard (Italia), Carsten Straube (Germania)

Note: Partita disputata a porte chiuse

I convocati per il raduno di Milano e l’amichevole contro il Venezuela*

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)



All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Tutti i tabellini del torneo di Amburgo

Italia-Repubblica Ceca 83-71 (22-22, 27-13, 20-11, 25-14)

Italia: Spissu 9 (3/5 da tre), Mannion* 14 (3/5, 0/7), Candi* 4 (1/1, 0/5), Tonut* 16 (4/6, 2/5), Melli* 8 (0/3, 2/4), Spagnolo (0/1, 0/2), Bortolani ne, Ruzzier 6 (2/4 su tre), Polonara* 16 (3/6, 2/5), Diouf 6 (2/4), Zanotti, Akele 4 (2/2, 0/2). All: Sacchetti

Repubblica Ceca: Auda 6 (0/2), Vyoral* 7 (2/5, 0/2), Zidek 8 (2/2, 1/4), Samoura* 3 (1/2), Schilb 4 (0/1), Balvin* 8 (4/5), Sirina 3 (1/1 da tre), Peterka* 8 (2/4, 1/5), Sehnal* 8 (4/4, 0/2), Kovar 9 (0/1, 3/3), Palyza 7 (1/7, 1/5), Balint. All: Ginzburg

Tiri da due Ita 15/28, Cze 16/33; Tiri da tre Ita 11/39, Cze 7/22; Tiri liberi Ita 20/22, Cze 18/21. Rimbalzi Ita 36 (7 Polonara), Cze 35 (5 Balvin). Assist Ita 13 (4 Tonut), Cze 16 (9 Senhal).

Usciti 5 falli: Auda (Cze)

Arbitri: Steve Bittner (Germania), Carsten Straube (Germania), Tomas Jasevicius (Lituania)

Note: Partita disputata a porte chiuse

Italia-Tunisia 82-56 (21-9, 24-12, 13-11, 24-24)

Italia: Spissu* (0/3), Mannion 11 (2/6, 1/4), Candi 11 (1/1, 3/4), Tonut* 14 (4/5, 2/4), Melli* 8 (1/2, 2/6), Spagnolo* 2 (1/1, 0/1), Bortolani 6 (0/1, 2/4), Ruzzier 6 (3/4, 0/1), Caruso 4 (2/2), Polonara* 15 (4/6, 1/3), Diouf 1 (0/2, 0/1), Akele 4 (2/7, 0/1). All: Sacchetti

Tunisia: Haddad* 2 (1/1), Marnaoui* 18 (4/5, 1/2), El Mabrouk (0/2, 0/4), Hadidane* (0/1, 0/4), Bouallegue 2 (1/2, 0/1), Ben Taher* 4 (2/4), Jawadi (0/2 da tre), Chihi 8 (4/4, 0/2), Addemi 6 (2/3, 0/2), Slimane, Mejri* 7 (3/5, 0/2), Ochi 9 (2/7). All: Bauermann

Tiri da due Ita 20/40, Tun 19/34; Tiri da tre Ita 11/29, Tun 1/19; Tiri liberi Ita 9/10, Tun 15/25. Rimbalzi Ita 40 (7 Polonara), Tun 37 (10 Addami). Assist Ita 21 (4 Candi, Ruzzier), Tun 15 (4 Haddad, Marnaoui, El Mabrouk).

Usciti 5 falli: Ochi (Tun)

Arbitri: Carsten Straube (Germania), Steve Bittner (Germania), Boris Krejic (Slovenia)

Note: Partita disputata a porte chiuse

Germania-Repubblica Ceca 95-62 (27-17, 24-16, 28-13, 16-16)

Germania: Bonga 14 (5/8, 0/1), Saibou 20 (5/7, 2/4), Wimberg 9 (2/3, 1/2), Voigtmann 6 (1/2, 1/4), Hollatz 1 (0/3, 0/1), Benzing 10 (1/3, 2/5), Wagner 13 (4/8, 1/2), Herkenhoff 2 (1/1), Wank (0/1, 0/1), Barthel 2 (1/2), Kratzer 2 (1/1), Obst 16 (5/8 da tre). All: Rodl

Repubblica Ceca: Hanzlik (0/1), Vyoral 4 (1/5, 0/4), Zidek 4, Samoura 7 (1/2, 1/3), Schilb 5 (1/3, 1/4), Balvin 6 (2/6), Sirina 14 (1/1, 4/6), Peterka 11 (4/6, 1/6), Sehnal 3 (1/1, 0/2), Kovar 5 (1/2, 1/2), Palyza 2 (1/2, 0/2), Bohm 1 (0/3, 0/1). All: Ginzburg

Germania-Tunisia 102-75 (29-19, 26-14, 26-19, 21-23)

Germania: Bonga 7 (1/2, 0/1), Saibou 22 (8/11, 1/5), Van Slooten 11 (1/1, 3/6), Wimberg 4 (2/3, 0/3), Benzing 17 (3/4, 3/4), Wagner 8 (0/1 da tre), Herkenhoff 6 (2/4 da tre), Wank 5 (1/1, 1/2), Kratzer 2 (1/1), Obst 13 (0/1, 2/4), Stanic 7 (3/4). All: Rodl

Tunisia: Haddad 10 (2/2, 1/3), Marnaoui 31 (6/9, 5/5), Gannouni ne, El Mabrouk 3 (0/1, 1/2), Bouallegue (0/1, 0/2), Ben Taher 3 (1/3 da tre), Jawadi 11 (3/5, 1/3), Chihi (0/1 da tre), Addami 6 (0/2, 2/3), Kacem, Slimane (0/2 da tre), Ochi 11 (4/7, 1/1). All: Bauermann

Tunisia-Repubblica Ceca 55-85 (20-20, 18-22, 6-27, 11-16)

Tunisia: Haddad (0/3, 0/1), Marnaoui 9 (3/5, 0/5), El Mabrouk 9 (3/6, 1/2), Hadidane 9 (1/1, 2/4), Bouallegue 4 (2/3, 0/2), Ben Taher (0/2), Jawadi 3 (1/3), Chihi 4 (1/1, 0/1), Addami 2 (1/3, 0/1), Slimane 4 (2/4, 0/2), Mejri 8 (4/5, 0/3), Ochi 3 (1/1). All: Buermann

Repubblica Ceca: Auda 14 (4/8, 1/1), Vyoral 4 (2/4, 0/2), Zidek 4 (1/2, 0/1), Samoura (0/3), Schilb 6 (0/1, 2/4), Balvin 5 (1/1, 1/1), Sirina 8 (1/1, 2/4), Peterka 18 (4/4, 2/5), Senhal 12 (3/6, 2/2), Kovar 6 (2/2, 0/1), Palyza 6 (2/3 da tre), Bohm 2 (0/2). All: Ginzburg

Il programma della VTG Supercup

18 giugno

Italia-Tunisia 82-56

Germania-Repubblica Ceca 95-62

19 giugno

Italia-Repubblica Ceca 83-71

Germania-Tunisia 102-75

20 giugno

Tunisia-Repubblica Ceca 55-85

Germania-Italia 91-79

La classifica

Germania 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Rep. Ceca 4 (1/2)

Tunisia 3 (0/3)





Il programma

21/23 giugno

Raduno a Milano

24 giugno

Italia-Venezuela (ore 20.45)

Allianz Cloud Milano, diretta Eurosport 1 e Player

25 giugno

Partenza per Belgrado (Serbia)

26/28 giugno

Raduno a Belgrado (Serbia)

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado (diretta Sky Sport HD)

29 giugno

Portorico-Senegal (ore 16.30)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (ore 16.30)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

