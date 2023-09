XXI Raduno “Il Dolmen” – Fiat 500 a Bisceglie in piazza Vittorio Emanuele

Si scaldano i motori per l’evento dedicato alle auto d’epoca che si terrà a Bisceglie il prossimo 10 settembre. L’evento, dal titolo XXI RADUNO “Il Dolmen” ,

organizzato dal Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Bisceglie, in collaborazione con Ac Bari Bat, il Club Aci storico e l’associazione Ruotart, associazione sportiva dilettantistica, prenderà il via da piazza Vittorio Emanuele per poi snodarsi in altre location per permettere la sfilata delle auto. L’evento sarà occasione per “radunare” le Fiat, ma è prevista anche una postazione, a cura dell’ASC Ruotart dedicata ad auto e moto storiche multimarche.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni e degli stand espositori alle ore 8.30 con colazione presso il caffè Viennese. A partire dalle 10 si terranno poi alcune esibizioni, prima quella dell’accademia “Art of ballet” di Davide Guglielmi, poi di Cosimo Ferrucci, direttamente da Guinness World Records. Tra un’esibizione e l’altra è prevista la presentazione delle ultime vetture elettriche del mondo Stellantis a cura di Maldarizzi Automotive Bari. Alle 12 è previsto invece il saluto delle autorità, subito dopo l’intera manifestazione si sposterà presso l’azienda Mastrototaro Food dove è prevista la degustazione di prodotti locali come il sospiro biscegliese, ma anche di vino e prodotti da forno. Infine si terrà un pranzo conviviale presso la sala ricevimenti New Palace Sempione, a Corato.



L’evento sarà anche occasione per premiare il vincitore del contest fotografico che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti gli appassionati della Fiat 500. Alcuni degli scatti fotografici più interessanti saranno esposti, domenica 10 settembre in occasione del “XXI Raduno IL DOLMEN”. Nell’occasione saranno premiati con prodotti tipici locali, 3 elaborati a insindacabile giudizio di una giuria qualificata composta da Katia Todisco per Confcommercio Bisceglie (Presidente di Giuria), Pantaleo Di Molfetta(fotografo), Cristina Pellegrini(fotografa sportiva), Antonio Lopopolo (Ludobike Racing Team), Piero Bianco (Agente Ass. Sara).





“Sarà una giornata ricca di eventi che vedrà al centro la passione per le auto – ha spiegato Tonio Belsito – dell’Aci Storico – ci saranno Fiat d’epoca, ma sarà dato spazio anche ad auto e moto multi marche. Il tutto sarà possibile grazie alla collaborazione dei partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, tra questi l’Ac Bari Bat, ma anche degli sponsor locali. Sarà sorteggiato inoltre il vincitore del trofeo Prac, dedicato alla sicurezza stradale per non far mancare all’ordine del giorno questo tema importantissimo”.

